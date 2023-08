Ile Maurice: Accident à Pailles - Dernier au revoir à Anishka Pierre et à son bébé

Anishka et Léonn sont morts, ensemble, dans ce van qui transportait également l'époux et père, Denis. Une famille brisée par cette tragédie sur la route de Mahébourg à Petite-Rivière, dans la soirée de samedi à dimanche. Deux vies de plus ont été emportées par nos routes meurtrières.

L'émotion était à son comble à la résidence La Chaux, Mahébourg, hier après-midi. Proches et amis se sont réunis pour dire adieu à Anishka Pierre, 25 ans, et à Léonn, un an, unis dans la mort. Mère et fils ont été tués dans un accident de la route à Pailles dans la soirée du samedi 12 au dimanche 13 août. Les funérailles ont eu lieu hier après-midi. Le cortège funèbre a quitté leur domicile pour la cérémonie funéraire en l'église Notre-Dame des Anges, Mahébourg, pour ensuite se rendre au cimetière de Rivière-des-Créoles. Le frère de Léonn, dix ans, et sa soeur, sept ans, étaient en pleurs devant le cercueil.

Quant au chauffeur de la fourgonnette, Olivier Marchand, 29 ans et habitant Bois-des-Amourettes, il a été traduit devant le tribunal de Port-Louis pour homicide involontaire. La police a objecté à sa remise en liberté sous caution. Il a été reconduit en cellule. Avant sa comparution, il a participé à un exercice de reconstitution des faits. Quatre passagers de la fourgonnette ont aussi été auditionnés, hier.

Pour rappel, la fourgonnette que conduisait Olivier Marchand a fait une sortie de route et a violemment percuté les barrières, après qu'un pneu a éclaté. Une dizaine de passagers se trouvaient à bord et se rendaient à une soirée au JAM INN, à Petite-Rivière. La tête d'Anishka Pierre a heurté un panneau vitré tandis que le petit Léonn, qui se trouvait dans ses bras, a été projeté hors du véhicule. Le père de Léonn, Denis, qui était aussi dans le van, a été blessé.

Ils ont été conduits par des volontaires à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, où les médecins de service ont malheureusement constaté le décès de la mère et du bébé. L'autopsie, pratiquée par le médecin légiste, le Dr Shaila Prasad-Jankee, a attribué le décès des victimes à leurs multiples blessures.

Olivier Marchand avait pris la fuite après l'accident et s'est constitué prisonnier dimanche matin. Il dit avoir paniqué. Un homme de 25 ans qui, lui, roulait vers Plaine-Magnien avant que le drame ne survienne, a eu une contravention pour conduite sans permis. L'enquête est menée par le chef inspecteur Sungur, sous la supervision du surintendant de police Bansoodeb.