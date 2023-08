Afrique de l'Est: Préparation du Club M - Maurice lourdement battue

Après sa victoire inaugurale dans la tournée sud-africaine qui s'inscrit dans sa préparation pour les Jeux des îles (JIOI 2023), Maurice est retombée de son nuage dimanche au terme de sa deuxième sortie.

Les quadricolores étaient aux prises avec Sekhukhune et se sont inclinés 3-0. Ils auront un troisième et dernier match aujourd'hui contre SuperSport United qui fait partie des meilleurs clubs en Afrique du Sud actuellement. La semaine dernière, Maurice s'en était plutôt bien tirée contre La Masia, une équipe de D2 sud-africaine, grâce à un unique but de Stephan Nabab.

Mais dimanche, ce fut une autre paire de manches face à Sekhukhune United, 7e du championnat sud-africain et qui restait sur une victoire avant d'affronter les nôtres. Malgré plusieurs changements effectués par le sélectionneur Fidy Rasoanaivo, le retard accumulé par le Club M n'a pas pu être rattrapé.

Aujourd'hui, la sélection nationale espère bien conclure contre SuperSport United, une autre grosse pointure du championnat sud-africain. D'ailleurs, ce club est troisième et reste sur une victoire et un nul. Cette rencontre sera la dernière disputée en Afrique du Sud et aussi le dernier match avant les JIOI 2023 pour les quadricolores.