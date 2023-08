Ile Maurice: À la montagne du Pouce - Les recherches continuent pour retrouver Krishnawtee

Où est donc passée Krishnawtee Seerauj, 61 ans, disparue depuis jeudi dernier alors qu'elle s'était rendue à la montagne Le Pouce ? Les autorités sont à pied d'oeuvre et accentuent les recherches depuis pour tenter de la retrouver, déployant de gros moyens. Pour l'heure, même si sur le terrain la pluie joue les trouble-fêtes, les autorités et les volontaires ne s'avouent pas vaincus.

Il était 10 h 30, hier lundi 14 août, lorsque nous sommes arrivés au pied de la montagne du Pouce. L'atmosphère maussade, provoquée par la pluie battante, était encore plus pesante avec les visages crispés de ceux présents. Ils n'ont cessé de redoubler d'efforts depuis jeudi pour retrouver Krishnawtee Seerauj.

Au loin, parmi les policiers, se trouve Doondee Seerauj, le fils de Krishnawtee. Il a été parmi les premiers à s'inquiéter de la disparition de sa mère, jeudi. «Mo chachi ti sonn mwa zédi, ti dir mwa mama inn alé ek pankor retourné. Mem 19 h 15 pa ti ankor rétourné.» Consterné, il ajoute : «Je me suis rendu au poste de police de St-Pierre pour le signaler. Quand on a visionné les images des caméras CCTV, on a vu maman qui escaladait la montagne, mais on ne l'a pas vue en redescendre.»

Il ne comprend pas comment une telle chose s'est produite. Il relate que sa mère a une bonne condition physique et avait l'habitude de se rendre sur la montagne, trois fois par semaine, pour sa marche matinale. Il ajoute qu'elle avait l'habitude d'y aller et elle connaît le parcours. «Mo ti pansé mo mama abitié al kot montagn zis anba, mé nounn konpran ki li abitié al pli lao», se désole Doondee Seerauj.

Mobilisation

Doondee Seerauj croit dur comme fer que les recherches pour trouver sa mère seront fructueuses; il salue l'effort de la police et le déploiement, notamment la présence du commissaire de police dimanche, venu pour soutenir la famille et coordonner les opérations. Ces opérations spéciales sont menées par la Special Support Unit, la Special Mobile Force (SMF), la force régulière et la Dog Unit de la police. Les équipes se succèdent, avec une le matin et l'autre de nuit et un camp mis en place pour les éléments de la SMF.

Hormis les policiers, d'autres jeunes volontaires se sont mobilisés pour mener les recherches sur la montagne, notamment en faisant usage de drone. Au fur et à mesure, des guides se regroupent pour faire des battues dans la région. Bien qu'il pleuve, l'espoir reste vivace et les recherches continuent avec l'aide des hélicoptères.