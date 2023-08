Angola: Le Parlement approuve le statut des anciens Présidents et Vice-Présidents

Luanda — Le Parlement angolais a approuvé, ce lundi, à l'unanimité, le projet de loi sur le statut des anciens présidents et vice-présidents de la République.

Le texte, issu de l'initiative législative du Détenteur du Pouvoir Exécutif, a été approuvé avec 188 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention, lors de la 8ème Réunion Plénière Ordinaire de la 1ère Session Législative de la Vème Législature de l'Assemblée Nationale.

Le document qui réglemente les droits et les devoirs est applicable aux anciens présidents et vice-présidents de la République, à l'exclusion de ceux qui ont été démis de leurs fonctions, ainsi que de ceux qui ont abandonné leur fonction.

La proposition de loi détermine qu'ils ont droit à une allocation mensuelle à vie correspondant au salaire de base du président et du vice-président de la République en exercice et cumulable avec la pension de retraite à laquelle ils ont droit, médecin personnel, assurance maladie, étendue au conjoint et aux enfants mineurs, les enfants ou ascendants inaptes et le logement familial attribué par l'Etat et le personnel d'accompagnement.

Ils ont également droit à des véhicules de protocole et de soutien fournis et assistés par l'État, des officiers aux ordres, une sécurité garantie par les organes de l'État, un bureau de travail et du personnel pour soutenir le bureau et un voyage de vacances annuel avec un billet d'avion en 1ère classe, des indemnités de frais pour lui, son conjoint et les enfants mineurs ou incapables à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

%

Les articles Présidents et vice-présidents de la République perdent les droits prévus au diplôme en question s'ils sont condamnés par un jugement définitif pour des délits de trahison et d'espionnage, des délits de pots-de-vin, de détournement de fonds et de corruption et autres portant gravement atteinte à l'État démocratique et de droit.

Ils perdent également les droits prévus par la présente loi s'ils acquièrent une nationalité étrangère.

Le document établit le secret et la confidentialité comme les principaux devoirs de toutes les affaires dont les anciens présidents et vice-présidents ont eu connaissance pendant leur mandat, en plus des devoirs prévus dans le régime du secret d'État.

Il est interdit aux anciens présidents et vice-présidents d'exercer toute activité dans le secteur privé pendant une période de cinq ans, et cet empêchement ne couvre pas l'enseignement, la recherche scientifique ou la prestation de services dans des entités à but non lucratif.

Les anciens présidents et vice-présidents quittent des postes de direction nationale incontestable et de légitimité populaire, dans lesquels ils étaient à la tête de tout l'appareil administratif de l'État, y compris l'armée.

Lorsqu'ils cessent, ils ont avec eux un vaste réseau d'informations et de connaissances qui en fait des éléments fondamentaux de l'État.

Explications de vote

Le député Álvaro Daniel, de l'UNITA, a justifié que son parti a voté en faveur du diplôme car il le considère comme essentiel "à la dignité de ceux qui, pendant un certain temps dans leur carrière politique, se sont consacrés corps et âme à la conduite de nos destins sacrés" .

Il le considère comme un instrument important dans l'esprit de construction et de consolidation de l'État démocratique et de droit.

Le député Gonçalves Muandumba, du MPLA, a souligné l'importance d'approuver le diplôme car « être président de la République est un honneur et un devoir de représenter le peuple qui l'a élu ».

Pour lui, parler du Président de la République, c'est parler d'une institution qui mérite respect et considération pendant et après l'exercice politique.

D'autre part, le député Francisco Dinis, du PHA, a déclaré qu'avec l'approbation de cette loi, la démocratie gagne "parce qu'il y a une reconnaissance explicite de l'importance de l'alternance du pouvoir et d'une transition en douceur et, d'autre part, d'éventuelles conflits sont prévenus politiciens ».

Le député Benedito Daniel, du groupe parlementaire mixte PRS/FNLA, s'est également félicité de l'approbation du diplôme car il considère les présidents et vice-présidents de la République comme des conseillers naturels et importants de l'État et qui ne peuvent être laissés sans protection.

L'Angola était autrefois dirigé par Agostinho Neto et José Eduardo dos Santos. Actuellement, la tête de l'État angolais est assumée par le président de la République, João Lourenço.