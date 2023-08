Angola: La marée haute tue trois pêcheurs à Chiazi

Cabinda (Angola) — Trois pêcheurs sont morts samedi dernier sur la plage de Chiazi, dans la municipalité de Cabinda, province du même nom, à la suite du naufrage du bateau dans lequel ils se trouvaient.

L'accident s'est produit vers 14 heures, après un vent très violent, alors que quatre pêcheurs s'obstinaient à sortir de la mer pour la pêche.

Les actions de recherche et de sauvetage de la protection civile et des pompiers ont réussi à récupérer les trois corps et sauver la vie de l'autre pêcheur.

S'adressant à la presse, ce lundi, le porte-parole de la protection civile et des pompiers, Patrick Capita, a informé que les rafales de vent qui soufflent sur la côte de Cabinda depuis deux semaines, a déjà détruit trois bateaux de pêche artisanale et l'ancien pont du village de Lândana, dans la municipalité de Cacongo.

Selon le responsable, le ser0vice de la protection civile et des pompiers ont marqué des signalisations pour alerter et assurer la sécurité des pêcheurs et des baigneurs sur la marée agitée.