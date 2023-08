Angola: Le groupe OMATAPALO investit plus de trois millions de dollars dans un abattoir à Huíla

Lubango (Angola) — Le groupe entrepreneurial de Huila OMATAPALO investit plus de 3 millions de dollars pour mettre en place un abattoir industriel dans la municipalité de Humpata, province de Huíla, avec une capacité d'abattage de 35 têtes/jour, dont l'achèvement est prévu pour décembre de cette année.

Il s'agit de l'ancien abattoir de la Ferme Jamba, installé sur une superficie de 40 hectares et acquis par le groupe d'entreprises afin d'élargir l'approvisionnement du produit final dans le pays, une structure qui fait partie du projet agro-industriel, géré par le société anonyme de Mumba, qui possède la ferme du même nom, taillée dans la production de protéines animales.

L'information a été fournie à l'ANGOP ce lundi, par le porte-parole du groupe entrepreneurial, Edmar Manuel, faisant référence au fait que l'abattage de 35 têtes par jour représente 7,8 tonnes de viande, dans un projet qui emploiera plus de 50 travailleurs, dont la fonctionnalité est prévue pour le premier trimestre 2024.

Il a indiqué qu'auparavant, l'abattoir abattait un quart de la capacité dont il disposera désormais, car en plus de la quantité, l'extension de la capacité de production et de transformation agira conformément aux exigences internationales en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité.

Le conseiller du conseil d'administration d'OMATAPALO a précisé que les travaux de réhabilitation en cours prévoient la modernisation de l'abattoir avec une technologie de pointe, couvrant notamment toutes les étapes, depuis la réception, l'abattage de l'animal, la découpe et le conditionnement, toutes paramétrées.

L'objectif, selon la source, est d'augmenter la capacité d'approvisionnement du produit dans le pays et le surplus qui sera exporte plus tard sur le marché de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) afin d'être compétitif dans le commerce régional et à moyen ou long terme en Europe.

« Nous allons tout faire par étapes. La certification de la viande se fait déjà même lorsque la viande bovine est commercialisée localement en raison de la qualité et de la sécurité, un processus qui est déjà avancé et notre abattoir a été revu par des spécialistes et la question de la qualité du produit fini est prévue », a-t-il poursuivi.

En plus du bétail, Edmar Manuel a dit que l'abattage de porcs et de chèvres était prévu, car l'ancienne structure agissait déjà dans cette ligne.

Il a fait savoir que la ferme dispose d'un cheptel de huit mille têtes, dans une production de 500 tonnes/an de viande, qui en plus produit du maïs, du blé, des haricots et du soja en réalisation de son projet.

La ferme dispose également d'une boucherie en activité à Lubango, depuis avril de l'année en cours.