Angola: La foire des municipalités autour d'un milliard de kwanzas

Lubango (Angola) — Le chiffre d'affaires de la IVe édition de la Foire des Municipalités et des Villes d'Angola (FMCA) qui s'est terminée dimanche dans la ville de Lubango, province de Huíla, s'est élevé à 1 milliard de kwanzas.

Selon le président du conseil d'administration du groupe Eventos Arena, Bruno Albernaz, les sommes proviennent des échanges entre les 528 entreprises publiques et privées qui ont placé divers produits, biens et services agricoles sur leurs stands.

Il a mis en avant le maïs, la pomme de terre, la patate douce, le manioc, le mil, le sorgho, les fraises, les oranges, les pommes, comme les principaux produits exposés par les 164 municipalités du pays.

Bruno Albernaz a évoqué que durant les quatre jours, plus de 500 tonnes de produits différents ont été déplacés par les municipalités et entreprises exposantes, estimant que les représentations, cette année, étaient plus « agressives », car, en plus d'exposer leurs capacités et intentions à attirer investissements, ont apporté des produits qui ont servi d'opportunité pour faire des affaires, surpassant les éditions précédentes.

Le responsable a rappelé que la limite de chaque stand correspondait à neuf mètres carrés, qu'ils ont achetés pour 250 000 kwanzas, soulignant que les entreprises ont pu établir non seulement des relations commerciales intercommunales avec de grands vendeurs et des entrepôts, ce qui désormais satisfassent les besoins dans une relation entre la côte et l'intérieur, mais également signer des contrats.

%

"En plus de l'échantillon culturel qui est aussi le champion de la démonstration et de la diversité que le pays a de Cabinda à Cunene, cela suppose une grande variété de culture qui fait de nous un peuple spécial et différent", a-t-il souligné.

La IVe édition de la FMCA, promue par le ministère de l'Administration du Territoire, est, selon l'entrepreneur, de caractère historique, bien qu'elle représente, au-delà du stade de l'exposition, le potentiel économique et culturel des municipalités.

Pour Bruno Albernaz, c'est encore un autre espace de réflexion sur les principaux défis du pays et une opportunité de trouver les meilleurs moyens de les surmonter, vers le développement socio-économique de l'Angola.