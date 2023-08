Congo-Brazzaville: Médias - Bientôt la construction de la Radio-télévision du Bassin du Congo

La première pierre de la Radio-télévision du Bassin du Congo (RTBC) a été posée, le 11 août à Brazzaville, par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, en prélude au sommet des trois bassins forestiers afin d'édifier les communautés sur le combat écologique.

L'immeuble de deux niveaux qui abritera la RTBC est un projet initié par le ministère de l'Environnement, et financé à soixante-dix millions de FCFA par la société chinoise Wing Wah. La RTBC permettra à terme d'informer et d'éduquer les populations sur les questions d'environnement et de développement durable.

La radio et la télévision sont des sources d'information les plus fiables à l'ère de la désinformation et des fausses nouvelles. Ces deux médias présentent également l'avantage de pouvoir émettre en toutes circonstances. En tant qu'annonceurs, ces médias vont susciter la plus forte attention active et la plus forte visibilité.

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nonault, a rappelé que la RTBC sensibilisera aux pollutions, au braconnage, à l'accumulation des déchets urbains et aux nuisances sonores.

« ...Conscientiser nos populations à la préservation de l'environnement et vulgariser les bonnes pratiques en la matière, expliquer les législations environnementales nationales et les enjeux internationaux, l'économie verte et bleue, notamment la commission du Bassin du Congo et le Fonds bleu, les tourbières, les mangroves, l'importance de nos forêts, l'effet néfaste des déchets urbains, des érosions, l'ensablement... », a indiqué la ministre Arlette Soudan Nonault.

Signalons que la RTBC passera de l'analogique au numérique puis au satellite afin de toucher une large audience, notamment toutes les populations du Bassin du Congo et celles d'ailleurs.