Congo-Brazzaville: Autonomisation des femmes - Des jeunes filles formées à la gestion des petits commerces

L'Association congolaise pour les droits et la santé (ACDS) a organisé, le week-end dernier, une formation spéciale au profit des jeunes filles, pour leur apprendre comment gérer une activité génératrice de revenus afin de garantir leur autonomie financière.

Une trentaine de jeunes filles âgées de 18 à 35 ans ont suivi la formation animée par une jeune dame appelée Prinelly, experte en la matière. Pendant une demi-journée, les jeunes filles ont appris comment tenir une activité génératrice de revenus, comment la gérer et s'épanouir afin de garantir leur autonomie financière. « Durant la formation, nous avons appris aux jeunes filles les nouvelles méthodes de gestion des activités génératrices de revenus. Il s'est agi, en effet, de leur montrer comment établir un journal de caisse, élaborer le budget de leurs activités commerciales, planifier les dépenses mais aussi comment gérer le profit et épargner. La majorité de ces filles ne prospèrent pas parce qu'elles ne savent pas combien elles gagnent par jour, par semaine, par mois et combien elles doivent dépenser », a indiqué la formatrice.

L'experte a fait savoir que si ces filles pouvaient mettre ce qu'elles ont appris en pratique, elles vont prospérer, peu importe l'activité qu'elles entreprendront, qu'il s'agisse de la vente des beignets, des arachides, du gingembre, du yaourt, des habits ou de tout autre article. « C'est pour moi une grâce de participer à cette formation au cours de laquelle j'ai appris des choses importantes relatives à la gestion des activités commerciales. On m'a enseigné notamment comment gérer ce que je peux avoir comme capital pour démarrer une activité commerciale. A l'issue de la formation, j'ai pris l'engagement de vendre du yaourt, du bissap, des gâteaux madeleine avant de me lancer dans la coiffure », a souligné Nupcia Ayayos, une bénéficiaire de la formation.

S'exprimant à l'occasion, la secrétaire exécutive de l'ACDS, Chandrelle Mountoula, a salué la mise en œuvre du projet qui, selon lui, s'inscrit dans le cadre de « l'appui à l'autonomisation des filles vulnérables ». L'ACDS est une association sans but lucratif œuvrant dans le domaine de l'humanitaire et de la santé. Elle a été créée en 2019 et a pour missions essentielles de contribuer à la construction d'une société harmonisée, équitable et dépourvue de discrimination.