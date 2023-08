Ile Maurice: Industrie automobile - La nouvelle Škoda Slavia à Maurice

Škoda Slavia est le dernier modèle de la gamme Škoda, commercialisée à Maurice par Prague Auto, entreprise d'ABC Automobile. «Le nom Slavia est un clin d'oeil au premier vélo lancé par les fondateurs de Škoda, Václav Laurin et Václav Klement.»

La nouvelle voiture peut être admirée au showroom de la marque à Port-Louis et au pop-up showroom d'ABC Automobile au Tribeca Mall jusqu'à demain. Son prix de lancement est à partir de Rs 1 198 000 sur route, excluant l'assurance.

La voiture a un moteur trois cylindres 1.0 TSI développant 115 chevaux et une transmission automatique de six vitesses. Elle offre une puissance, tout en préservant une efficacité optimale. «Spacieuse» et «ergonomique», elle est équipée de fonctionnalités intelligentes, axées sur le confort. Le véhicule a «des sièges en cuir bicolore, un toit ouvrant, des solutions astucieuses de rangement et une connectivité de pointe». Par rapport à la sécurité, Škoda Slavia a des airbags, un contrôle électronique de stabilité et un contrôle de descente en pente. En parallèle, elle offre une conduite fluide et confortable.

«Ce tout récent modèle inaugure une ère nouvelle pour les berlines Škoda. La Slavia incarne, avec brio, l'union parfaite entre une élégance intemporelle et un design novateur, apportant ainsi une véritable révolution dans le marché des berlines. Nul doute qu'elle saura plaire», soutient Michel Ng, Brand Manager de Škoda Mauritius.