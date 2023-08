Afrique: Semaine de la dictée - La première édition consacrée au livre « Le manguier, le fleuve et la souris »

La première édition de la Semaine de la dictée intitulée « Grand prix Denis-Sassou-N'Guesso » a eu lieu la semaine dernière à la présidence de l'Université Marien-Ngouabi à Brazzaville. Elle a été consacrée au livre « Le manguier, le fleuve et la souris », paru en 1997, de l'actuel président de la République du Congo.

La semaine de la dictée est organisée par Sylvia Djouob, une franco-congolaise, professeur de lettres à Paris (France) après un passage comme enseignante à l'Université Marien-Ngouabi. Cette semaine, dédiée au livre du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, « Le manguier, le fleuve et la souris », a réuni une dizaine d'élèves du CM2 au collège, trente-neuf lycéens et étudiants, et une quinzaine de citoyens et citoyennes qui s'intéressent à la dictée. Son organisatrice a pris des extraits dans ce livre. La passion de Sylvia Djouob est d'inciter les jeunes à la lecture parce qu'elle est très importante. « C'est important pour l'homme de bien lire et bien parler, parce que le français est notre langue de travail. C'est aussi une langue des affaires. J'ai réuni les collégiens, les lycéens, les étudiants, les citoyens et citoyennes à travers la semaine de la dictée pour les inciter à la lecture, pour qu'ils parlent et écrivent bien », a-t-elle expliqué.

Passionnée de la littérature, Sylvia Djouob a écrit un ouvrage intitulé « Nouvelle Bafouawou » à l'âge de 15 ans. Ce livre a été primé à Dakar quand elle avait 17 ans. Elle dit qu'elle a toujours eu de la passion pour la littérature parce que la littérature, c'est la vie. Toutes les révolutions, a-t-elle dit, se sont faites grâce aux écrivains. S'agissant du choix porté sur le président Denis Sassou N'Guesso pour la première édition de ce concours, elle a expliqué : « La première édition a été consacrée au président Denis Sassou N'Guesso, tout simplement parce qu'il m'avait décorée commandeur grâce à mes activités culturelles et j'étais touchée à la suite de cela. N'oubliez pas que le président Denis Sassou N'Guesso est enseignant de formation et on reste enseignant à vie. Il s'intéresse beaucoup à l'excellence, raison pour laquelle il est en train de construire des écoles d'excellence. Le président Denis Sassou N'Guesso pense à l'avenir des jeunes congolais. Protecteur des arts et des lettres, j'ai voulu lui faire honneur. J'invite les gens de lire le livre du président Denis Sassou N'Guesso intitulé "Le manguier, le fleuve et la souris" .»

L'un des candidats à ce concours de dictée, Benoit Okogna, a loué l'initiative. « Lorsque j'ai vu l'annonce, je me suis dit que je vais participer à ce concours. Je faisais bien la dictée quand j'étais élève. Ça me faisait beaucoup plaisir. C'est une bonne initiative, car beaucoup n'ont pas été informés sinon ils seraient là. Le secret de la dictée c'est connaître la conjugaison, respecter les règles grammaticales et être un lecteur. La lecture permet de voir et connaître les mots difficiles. Je souhaite que ce genre d'initiative soit pérenne pour le bon plaisir de tous ceux qui veulent participer. Je souhaite bon courage à l'organisatrice », a-t-il souligné.

Notons que la prochaine édition aura lieu pendant la période de Noël et concernera tous les Congolais de 7 à 77 ans. A cet effet, l'organisatrice souhaite que les Congolais se remettent à la lecture, aillent dans les bibliothèques et les librairies, car la lecture permet de s'évader, de découvrir d'autres univers.