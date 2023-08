Afrique: Délinquance juvénile - Des recommandations pour renforcer la stratégie nationale de prévention

Les participants à l'atelier de validation de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile, organisé du 10 au 12 août à Brazzaville, ont formulé plusieurs recommandations dont celle relative au « renforcement du contrôle des frontières afin de limiter les flux migratoires de délinquants étrangers et le trafic des substances illicites ».

Après avoir fait l'état des lieux de la situation en République du Congo et suivi les expériences en matière de gestion de la délinquance juvénile de certains pays dont la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda et la Côte d'Ivoire, les différents acteurs ont validé la politique nationale avec amendements ainsi que le plan de communication y relatif. Ils ont, par conséquent, recommandé, entre autres, la revalorisation des enseignements sur l'éducation civique, morale et pour la paix ; l'initiation d'un programme d'éducation civique numérique. Les pouvoirs publics devraient également créer les centres d'éducation culturelle, réformer le cadre juridique répressif, intensifier des actions de déferrement à la justice, examiner l'avant-projet de loi sur la justice restaurative.

Les autres recommandations portent sur le renforcement des capacités des acteurs de justice sur les questions relatives aux droits des enfants, la création des maisons de rééducation et de resocialisation pour mineurs, la régularisation du contrôle des contenus audiovisuels à travers les canaux de communication, à savoir la télévision, la radio, les réseaux sociaux. Sans oublier la révision de la structuration du comité de pilotage afin que le ministre de la Justice, des Droits humains et des Peuples autochtones soit pris en compte en qualité de deuxième vice-président et le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile en qualité de secrétaire général.

%

La systématisation des contrôles des étrangers sur le territoire national en vue de rapatrier chez eux ceux présents sur le territoire en situation irrégulière et la création d'un fonds de prévention et de traitement de la délinquance juvénile font également partie des recommandations.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'Etat, Luc Joseph Okio, a rappelé que la tenue de cet atelier est la matérialisation de la volonté du gouvernement de doter le Congo d'un instrument de régulation de la politique nationale en matière de prévention et de traitement de la délinquance juvénile. « Au cours de vos travaux, vous avez passé en revue les multiples facettes de ce phénomène, vous en avez circonscrit l'ampleur puis, conformément aux objectifs que vous vous êtes fixés, vous avez dégagé les préconisations et les moyens d'opérationnalisation du document de politique nationale que vous venez d'adopter », a-t-il rappelé, rassurant les participants que le document de stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile validé servira de référentiel au gouvernement dans son combat contre ce phénomène.

Notons que cet atelier, qui a regroupé, entre autres, psychologues, sociologues, juristes, magistrats, représentants des associations, des organismes internationaux, les points focaux des ministères partenaires, la société civile, les agents des services de sécurité et de l'ordre public, a bénéficié de l'apport des partenaires au développement, notamment le Programme des Nations unies pour le développement.