Afrique: Fête de l'Assomption - Prières, jubilés et anniversaires au menu

Les fidèles chrétiens catholiques ont célébré, le mardi 15 août 2023 au sanctuaire marial Notre Dame de Yagma, la fête de l'Assomption placée sous le thème : « Mon âme exalte le Seigneur » et le jubilé d'or de vie sacerdotale du cardinal Philippe Ouédraogo.

Comme à l'accoutumée, les fidèles catholiques venus de différentes localités du Burkina Faso ont célébré, hier mardi 15 août 2023, au sanctuaire marial Notre Dame de Yagma, la fête de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. Placée sous le thème : "Mon âme exalte le Seigneur", la grande messe a été dite par le cardinal Philippe Ouédraogo en présence de guides religieux des communautés musulmanes, protestantes, animistes et de leaders politiques.

Les pèlerins ont prié pour la paix, la stabilité et la tolérance religieuse au Burkina Faso. Trois évènements importants ont marqué la commémoration du jour. Il s'est agi de la fête de l'Assomption, de la célébration du cinquantenaire de vie sacerdotale du cardinal Philippe Ouédraogo et aussi la célébration de différents jubilés et anniversaires de naissance, de mariage, de baptême et de fête patronale.

Ils étaient au total 1 142 jubilaires. Selon le cardinal Philippe Ouédraogo, cette fête est une prescription pour tous les chrétiens baptisés et représente beaucoup pour l'Eglise catholique. « La vierge Marie, notre mère du ciel, a bénéficié d'une grâce exceptionnelle, celle d'avoir été élevée au ciel sans connaître la pollution du tombeau. Cela est véritablement une grâce pour nous », a clamé le cardinal. Des chants d'action de grâces et d'adorations ont marqué fortement la célébration. Concernant la célébration de son jubilé, le cardinal a remercié tous les fidèles pour leur présence et leur accompagnement dans la conduite de sa mission presbytérienne. Il a par ailleurs appelé tous les fidèles catholiques à une solidarité agissante en venant en aide aux plus démunis, notamment les Personnes déplacées internes (PDI).

Pour lui, ces personnes vivent plus atrocement les affres de cette crise qui a été imposée par les groupes terroristes. L'Eglise catholique se prépare a célébré le 125e anniversaire de l'évangélisation en Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Les évêques ont donc programmé une préparation triennale, dont la première année 2023 a été consacrée aux laïcs. La deuxième année 2024 sera dédiée aux agents pastoraux et la dernière en 2025 constituera l'apothéose définie comme une grande célébration d'action de grâces pour le don de Jésus et de son évangile.