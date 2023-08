Burkina Faso: Evaluation du contrat d'objectifs - L'insécurité, talon d'Achille des ministères

L'évaluation des performances des différents départements ministériels par le chef du gouvernement pour le compte du premier semestre de l'année qui a débuté, le vendredi 11 août dernier, s'est achevée, le lundi 14 août 2023, par la présentation des rapports de six ministres.

En vue d'une meilleure efficacité des membres du gouvernement, il est prévu leur évaluation par le chef du gouvernement. Débutée, le vendredi 11 août 2023, l'évaluation s'est achevée, le lundi 14 août 2023, par celle de six ministres. Le premier qui a ouvert le bal du dernier jour de l'évaluation a été celui des Transports, de la Sécurité routière et de la Mobilité urbaine, Roland Somda. Durant une heure d'horloge, il a présenté au Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela les réalisations de son département au 30 juin 2023. Il en ressort un taux de réalisation global de 43,65%. Un taux qui est certes en deçà de la cible fixée à 50% mais qui est tout de même encourageant selon le ministre.

« Ce n'est pas une évolution linéaire qui expliquerait que à 50% de l'année, il faut avoir 50% de taux de réalisation. Ça dépend car, il y a certaines actions qui se mettent en oeuvre dans la durée et dont la réalisation complète est prévue vers la fin de l'année », a-t-il expliqué. A cela, il a ajouté d'autres facteurs qui ont impacté négativement les indicateurs. Il a cité par exemple le cas de l'aéroport de Donsin dont la convention a été résiliée alors que l'infrastructure affichait un taux global de réalisation de 85%. « Cette résiliation bien que justifiée par le gouvernement va forcément jouer sur le taux global du département puisque les travaux sont désormais suspendus », a laissé entendre le ministre. Mais, en dépit de toutes ces difficultés, il a promis que son département travaillera à améliorer les performances pour le second semestre de l'année. M. Somda s'est par ailleurs réjoui des acquis déjà engrangés au premier semestre qui ne sont pas des moindres. « Nous avons pu opérationnaliser l'aéroport de Bobo Dioulasso en fonctionnement.

Durant de longues années auparavant, l'aéroport fonctionnait 14h et fermait pendant 8h. Mais maintenant, il est opérationnel 24h sur 24 », a-t-il fait savoir. En outre, il a indiqué que l'aéroport de Bobo Dioulasso est resté longtemps non compétitif parce que le carburant y coûtait plus cher qu'à Ouagadougou. « Nous avons travaillé avec les structures impliquées pour juguler ce problème et ramené le carburant au même prix dans les deux aéroports », a-t-il indiqué. Dans le domaine de la mobilité urbaine et de la Sécurité routière également, le ministre a noté que des acquis majeurs existent. En témoigne l'organisation de la semaine routière, il y a de cela quelques jours. Il est convaincu que cette initiative va contribuer à sauver des vies grâce à la sensibilisation.

106% de mobilisation de ressources

Au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, les résultats sont également en deçà de la moyenne avec un taux global de 44,77 %. Un taux qui s'explique principalement selon le ministre Roger Baro par le fait que leur domaine d'intervention est lié à la saison. « Quand on parle de reforestation par exemple, c'est lié à la saison », a-t-il fait remarquer. Pour ce qui concerne le secteur de l'eau potable, de l'assainissement et des infrastructures hydrauliques, le ministre a noté que le premier semestre a été consacré à la documentation, à la passation de marchés, à la signature de contrats, etc. Il a rassuré que ses acteurs sont mobilisés et qu'à la fin de l'année, ils présenteront des résultats plus appréciables.

Du côté du département en charge de l'urbanisme, les résultats semblent être déjà appréciables. En effet, le secteur affiche un taux global de 55, 22% au premier semestre de l'année. Pour un contrat d'objectifs décliné en 38 activités, 20 ont un niveau d'exécution supérieur à 60% aux dires du ministre Mikaïlou Sidibé qui s'est réjoui d'être au-dessus de l'objectif fixé. Au ministère de l'Economie et des Finances également le taux semestriel de réalisation est à plus de 50%. « Nous avions pour objectif de contribuer à la résilience de la population dans ces périodes difficiles à travers la mise en évidence de nombreux projets, comme celui de la réalisation des infrastructures socio-économiques et d'appui au développement de l'économie locale.

Ces projets ont pu apporter des infrastructures à des populations dans le cadre de la résilience pour accompagner aussi les relèvements dans la situation que nous vivons actuellement », a déclaré le ministre Dr Aboubakar Nacanabo. Tout en notant que des efforts restent encore à faire en matière de mobilisation des ressources dans le foncier, il a fait savoir que le taux de mobilisation des ressources au premier semestre a été de 106%. Il a donc saisi l'occasion pour féliciter l'ensemble des acteurs et les inviter à plus de travail au prochain semestre. Après le passage des quatre ministres, une pause a été observée à l'issue de laquelle les deux derniers ministres à savoir celui en charge de l'Education nationale et de l'Agriculture ont été évalués par le Premier ministre. Pour la majorité des départements ministériels, la situation sécuritaire a été citée comme principal facteur qui a joué négativement sur le taux de réalisation global des activités.