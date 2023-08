Burkina Faso: Evaluation du contrat d'objectifs - Le bilan affiche un taux d'exécution de 30% à 62%

La Primature a fait, le lundi 14 août à Ouagadougou, le point de l'évaluation des membres du gouvernement sous la base des contrats d'objectifs qui leur sont assignés. Au total, 18 ministres sur 20 ont présenté, du 11 au 14 août 2023 leurs rapports relatifs à leur mission au chef du gouvernement.

Le Premier ministre Me Apollinaire Kyélem Joachimson de Tambela est globalement satisfait du travail abattu par les membres du gouvernement à la date du 30 juin 2023. C'est le point fait par son Secrétaire général (SG), Abdou-Salam Gampéné, le lundi 14 août 2023 à la Primature. Du 11 au 14 août dernier, sur 20 ministres, 18 ont été évalués sur la base des contrats d'objectifs qui leur sont assignés. Pour M. Gampéné, tout s'est bien passé dans l'ensemble. Il a confié que les taux de réalisation des activités des départements ministériels, à la date du 30 juin 2023 varient de 30% à 62%, ce qui est fort appréciable. Le SG a relevé, en sus, qu'une dizaine de ministres ont obtenu des taux de réalisation supérieurs à 50% et que cinq ministères ont des taux de réalisation compris entre 40% et 50%. Pour lui, ces performances ne sont pas négligeables dans la mesure où bon nombres d'activités ont été programmées pour le deuxième semestre.

Il a par ailleurs indiqué que les séances d'évaluation ont été l'occasion pour les ministres d'exposer au Premier ministre les difficultés auxquelles ils sont confrontés et d'envisager des perspectives pour l'atteinte des objectifs. Dans ce sens, le Premier ministre a invité les ministres à redoubler d'efforts en termes de reformes et à mettre l'accent sur les investissements structurants pour les activités à fort potentiel impactant afin de laisser des traces comme acquis de la Transition, a expliqué le Secrétaire général. M. Gampéné a, en outre, soutenu que les contrats d'objectifs des membres du gouvernement découlent des missions assignées à la Transition. A ce propos, il a fait savoir que leur mise en oeuvre contribue à l'atteinte des objectifs de la Transition.

Il a par ailleurs confié que le chef du gouvernement a invité les ministres à avoir un sens élevé de l'intérêt général et de la moralité des dépenses publiques. « Dans le contexte actuel, le pays a plus besoin d'être rationnel en matière de dépenses publiques en évitant le gaspillage », a-t-il expliqué avant de donner rendez-vous aux ministres en octobre pour l'évaluation du 3e trimestre de l'année. Quant aux deux ministères qui n'ont pas encore été évalués pour des raisons de calendrier, le SG a rassuré que ces derniers (ministère en charge de la défense et celui des infrastructures) se prêteront à l'exercice en fonction de leur disponibilité. Il a relevé que la session d'appréciation des contrats d'objectifs des différents ministres a des fondements juridiques.

Le premier est la Constitution qui, en son article 65, dispose que le Premier ministre détermine les attributions des membres du gouvernement. Le second fondement découle du décret 236 de 2003 qui stipule que le Premier ministre fixe ou détermine les missions de chaque ministre, a noté M. Gampéné.