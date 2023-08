Tunisie: Ministère de l'Economie - Relancer l'investissement dans les régions

Les rencontres régionales permettront de présenter une approche claire autour des orientations nationales, en termes d'incitation à l'investissement, ainsi que des opportunités disponibles pour mettre en oeuvre des projets privés comme dans le cadre du partenariat public-privé.

Cinq rencontres pour relancer l'investissement dans les régions seront organisées, à partir d'aujourd'hui, par le ministère de l'Economie et de la Planification, en collaboration avec tous les gouvernorats.

Ces rencontres qui se poursuivront pendant deux semaines se tiendront à Sousse, Tozeur, Kasserine, Tabarka et Nabeul. «Elles visent à consolider une démarche participative dans l'élaboration des politiques et programmes de développement, en particulier ceux liés à l'impulsion de l'investissement privé, au partenariat entre les secteurs public et privé, outre l'encouragement de l'initiative et de l'entrepreneuriat», a fait savoir, hier, le département de l'Economie.

Au programme, des ateliers qui auront à développer des thématiques telles que les avantages préférentiels et compétitifs de chaque région. En outre, trois autres ateliers seront organisés sur les thèmes : «L'infrastructure industrielle et logistique et les programmes relatifs à l'aménagement du territoire», «Les mécanismes liés à l'inclusion financière des catégories vulnérables» et «Les mécanismes de financement, d'incitation et d'accompagnement».

Ces ateliers veulent approfondir le débat entre toutes les parties prenantes pour examiner les moyens de stimuler l'investissement privé dans toutes les régions du pays et exploiter les opportunités et les ressources disponibles. Il s'agit, également, de présenter des recommandations opérationnelles pour renforcer le rôle du secteur privé dans le cycle économique.

Ces rencontres régionales «s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de développement 2023-2025, plus précisément l'axe relatif à la relance de l'investissement privé et de l'entrepreneuriat».

Elles permettront de présenter une approche claire autour des orientations nationales, en termes d'incitation à l'investissement, ainsi que des opportunités disponibles pour mettre en oeuvre des projets privés comme dans le cadre du Partenariat public-privé (PPP).