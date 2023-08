Tunisie: EST-Mercato - Bougrine intéresse le Wydad et le Raja !

Bougrine : un joueur incompris à l'EST ?

Après Hamdou El Houni, parti en joueur libre, c'est un autre joueur espérantiste qui pourrait débarquer au Wydad Casablanca. Il s'agit de Sabir Bougrine, encore sous contrat avec l'Espérance. Il est pisté, également, par le Raja... comme il peut rester aussi au Parc B.

Les avis à son propos sont mitigés et ce, à cause de son irrégularité. Depuis qu'il a débarqué au Parc B en janvier 2022, le Belgo-Marocain, Sabir Bougrine, n'a jamais excellé sur la durée et, à ce jour, il donne l'impression qu'il n'a pas encore trouvé ses marques.

Lié par un contrat avec l'EST qui court jusqu'au 30 juin 2025, Sabir Bougrine intéresse le Wydad Casablanca. Aux dernières nouvelles, la commission de recrutement présidée par le directeur sportif Tarek Thabet et après concertation avec le président du club, Hamdi Meddeb, penche vers la libération de Bougrine pour le Wydad Casablanca. L'offre financière étant, selon les bruits de couloir, intéressante.

Cela dit, Sabir Bougrine pourrait rejoindre dans les jours à venir son ex-coéquipier, Hamdou El Houni. Ce dernier, rappelons-le, s'est engagé comme joueur libre pour une période de deux ans en faveur du Wydad Casablanca. Il est à noter que Bougrine est pisté également par le Raja Casablanca... comme il peut rester aussi au Parc B.

Le transfert de Bougrine au Wydad ou au Raja ou qu'il reste finalement à l'Espérance : voilà une affaire à suivre, car rien n'est encore acquis. Une chose est sûre : la direction de l'Espérance de Tunis doit se débarrasser d'un joueur étranger au moins pour pouvoir libérer de la place à l'avant-centre brésilien Rodrigo Rodrigues. Ce dernier qui a passé avec succès la visite médicale le 7 de ce mois, s'entraîne depuis avec l'équipe. Il a même signé un contrat de trois ans en faveur de l'EST, mais l'annonce officielle tarde à venir, le temps de libérer une place pour lui.

Tougaï dément !

En laissant partir Bougrine, une idée a germé dans la tête de Tarek Thabet et des membres de sa commission de recrutement : faire l'impasse sur l'offre du club qatari Al-Gharafa SC et garder le défenseur algérien Mohamed Amine Tougaï avec l'option de prolonger son contrat d'une année, sachant que son bail court jusqu'au 30 juin 2024. Or, selon le journal qatari Arraya, Tougaï devait arriver hier à Doha pour passer la visite médicale. Sauf que dans l'après-midi d'hier, Mohamed Amine Tougaï a brouillé les pistes en publiant un démenti sur son compte officiel instagram, avec le message suivant : "N'importe quoi, que des rumeurs". Alors, Tougaï partira, partira pas ? Attendons voir !

Déjà à l'oeuvre...

En attendant que les choses se clarifient et que la liste des départs soit prête, les dernières recrues, Rodrigues notamment, se préparent pour être fin prêts pour la nouvelle saison. Rodrigues, mais aussi son compatriote Yan Sasse, Mohamed Mohamed Wael Derbali et l'Algérien Houssam Gacha, ont participé au match d'application disputé samedi au Parc B. Mouine Chaâbani a scindé le groupe en deux et la rencontre s'est soldée par un nul, un but partout. Oumarou et Gacha ont été les buteurs de ce match d'application.