Tunisie: FIFAK 2023 - Un rendez-vous incontournable

La 36e édition du Fifak, qui se tiendra du 19 au 26 août à Kélibia, démarrera avec un film espagnol «La visite et un jardin secret » de la réalisatrice Irène M. Borrego.

La session précédente du Fifak est celle du retour après une absence causée par le Covid. Elle a été marquée par le 60e anniversaire de la Ftca. La 37e édition qui sera organisée l'an prochain fêtera le 60e anniversaire du Fifak, manifestation cinématographique créée en 1964. La présente session, qui se situe entre les deux célébrations, accueillera des films amateurs de 29 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie.

Adel Abid, directeur de la 36e session du FIfak et président de la Ftca, a évoqué, lors de la conférence de presse, les problèmes de financement qui entravent la bonne organisation du festival. Les bailleurs de fonds se font rares et veulent imposer leur loi. Le budget est de l'ordre de 260.000 dinars, dont 200.000 sont accordés par le ministère de la Culture.

Deux compétitions et des ateliers

Le Fifak est composé de deux compétitions : internationale et nationale. 260 films ont été proposés pour la sélection officielle La compétition internationale a retenu 49 films, dont 6 tunisiens, 9 d'animation, 26 fictions, 10 documentaires et 4 films du genre expérimental réalisés par des amateurs, indépendants ou d'école.

Six prix seront décernés dans le cadre de la compétition internationale : Grand prix (Faucon d'or), le Prix spécial du jury, les Prix du meilleur film de fiction, du meilleur film documentaire et du meilleur film d'animation ainsi que les Mentions spéciales.

S'agissant de la compétition nationale, une sélection rigoureuse a été effectuée pour ne retenir que les plus valables. Ainsi, sur les 150 films présentés, 28 ont été retenus, dont 13 fictions, 12 documentaires, 1 film d'animation et 2 films du genre expérimental. 12 scénarios participeront pour le Prix du meilleur scénario et 30 clichés pour le Prix de la meilleure photographie.

La Compétition nationale est ouverte aux films tunisiens amateurs, indépendants et aux films des écoles de cinéma de tout genre. Le lauréat du Grand prix de cette compétition recevra un montant de 2.000 DT. Celui du prix spécial du jury recevra un montant de 1.500 DT, alors que ceux du meilleur film amateur/indépendant et du meilleur film école auront 1.200 DT chacun.

Dans la compétition dédiée aux scénarios, trois candidats seront primés et recevront un montant de 500 DT chacun, en plus des mentions spéciales. Le gagnant du prix de la meilleure photo recevra 300 DT, alors que la meilleure exposition, organisée par un club de la Ftca, aura 500 DT.

Rencontres et ateliers

En plus de la programmation cinématographique, le festival propose une programmation parallèle qui comporte des séances spéciales dédiées à un cinéma ou à un pays, des conférences, des colloques, des ateliers sur différents thèmes, dont « L'artiste free-lance », « Le Statut de l'artiste » et « Le Fifak, les préparatifs du 60e anniversaire » et un atelier sur la photo argentique.

La Palestine sera à l'honneur lors d'une soirée spéciale avec la projection de 3 films réalisés par des enfants et 4 films d'adultes. Les enfants auront également rendez-vous avec des projections de films (longs et courts métrages) et des ateliers (masques, marionnettes, bandes dessinées). Par ailleurs, une nouvelle plateforme de la Ftca a été créée qui met en ligne tous les films produits par ses membres à (www.cineftca.com )

Le Fifak est organisé par la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (Ftca) avec le soutien du ministère de la Culture, la collaboration du Centre national du cinéma et de l'image (Cnci) et la municipalité de la ville de Kélibia, la Fédération tunisienne des cinéclubs (Ftcc), la Cinémathèque tunisienne, l'Agence des industries culturelles et d'Amnesty international.