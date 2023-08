Sénégal: Phases nationales sportives et culturelles de l'Oncav - Amadou Bâ lance la 36é édition à Kaffrine

Le Premier ministre, Amadou Ba, par ailleurs, Ministre des Sports, a procédé, samedi, à Kaffrine, au lancement officiel de la 36e édition des phases nationales sportives et culturelles des activités de l'Oncav. C'était en présence du maire de la ville Abdoulaye Saydou Sow et de plusieurs autres autorités du gouvernement et du mouvement Navétane.

- Les phases nationales sportives, culturelles et citoyennes des Navétane 2023, tenues par l'Organisme national de coordination des activités de vacances (Oncav), ont été officiellement lancées, samedi dernier, par le Premier ministre Amadou Bâ, par ailleurs Ministre des Sports. Pour la première fois que la région de Kaffrine reçoit le mouvement Navetane (la 36e édition), la ferveur était de mise lors des joutes du football.

Les populations ont très tôt pris d'assaut le seul stade municipal que compte, pour le moment, la commune de Kaffrine. Les gradins étant plein à craquer, le reste des spectateurs s'est résolu à rester debout derrière les clôtures qui encerclent la pelouse synthétique du stade Babacar Cobar Ndao de Kaffrine.

Acclamé, le Premier ministre, Amadou Bâ, a salué les efforts fournis par l'Oncav, les associations et les jeunes pour entreprendre « la sincérité de ces activités ». Amadou Bâ a également mis l'accent sur les défis et les tares du mouvement navétane « notamment la violence physique et verbale, le manque d'égard envers les adversaires pendant certaines compétitions sportives et le débordement des activités du cadre temporel des vacances scolaires et universitaires ». Il a ainsi souhaité que « les navétane de 2023 s'inscrivent dans le fair-play, dans la sportivité et dans une perspective de consolidation de notre politique d'émergence et de développement, pour le raffermissement de notre démocratie et de notre État de droit ». Devant le mouvement navétane, le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement de l'État à doter le pays d'infrastructures de qualité « avec la construction des stades régionaux de Kaffrine, de Kédougou et de Sédhiou et des stades départementaux à travers tout le pays ».

Devant accueillir près de 10.000 personnes pour ces phases nationales, comme indiqué par le président de l'Oncav, Amadou Kane, la région de Kaffrine va être renforcée en capacités techniques et ressources humaines sportives, tout comme les autres régions. « Dans le cadre du Programme Xëyu Ndaw yi et de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, des efforts sont aussi menés, par le gouvernement pour renforcer l'offre de lieux de pratiques sportives et d'encadrement des jeunes avec le recrutement et la formation des stadiers chargés de la sécurité dans les stades, de la protection des infrastructures et des spectateurs », a annoncé le chef de la primature.

Pour sa part, le Ministre Abdoulaye Sow a exprimé sa joie de voir la région de Kaffrine recevoir ces activités du mouvement navetane. Une famille à laquelle, il appartient.

Le président de l'Oncav, Amadou Kane, a remercié les autorités gouvernementales et de la région qui n'ont ménagé aucun effort afin que « toutes les dispositions soient prises pour une bonne réussite des phases nationales ».

Financées à hauteur de 131 millions de FCfa, ces phases nationales sportives et culturelles regroupent pour le championnat sénior 36 équipes dont 11 provenant de Kaffrine et 19 dans les compétitions cadettes dont 6 équipes de la région de Kaffrine qui devront se confronter dans les différents stades des 4 départements que compte la région.

Les phases nationales comporteront d'autres activités culturelles telles que l'université du « Navetane » qui a pour thème «la citoyenneté active au service du développement ». Durant l'évènement, des sujets portant sur l'éducation, l'environnement, l'emploi des jeunes, la citoyenneté seront abordés. Il est également programmé une foire pour faire la promotion des produits locaux. La nouveauté de cette année, a annoncé Amadou Kane, va être « l'introduction des jeux vidéos dans les activités pour inclure les plus jeunes ».