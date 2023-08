Afrique de l'Ouest: Non au cartel des putschistes !

opinion

Si ces mauvais plaisantins de Niamey réussissent leur coup, s'ils destituent le président Bazoum, s'ils le tuent, s'ils le jettent en exil ou en prison, c'en serait fini de la démocratie en Afrique. Ce serait la mort de la chose instituée, la réactualisation des coups de force, la porte ouverte aux médiocraties : les politiciens véreux, les caporaux avides de diamant et de gloire, etc.

Cette évidence doit sauter aux yeux de nos élites les mieux averties autant qu'à ceux de la Communauté Internationale. C'est au Niger et maintenant que se joue l'avenir démocratique de l'Afrique. Son président légitime revêt depuis le 26 juillet une dimension hautement symbolique. Bazoum dans les mains de Tchiani, c'est Mandela à Robben Island, c'est Allende au palais de la Moneda ! La Cedeao est en droit, la Cedeao est en devoir d'agir le plus vite et par tous les moyens pour le libérer des mains de ses ravisseurs et le rétablir dans ses droits.

Nous avons soutenu ici en nous bouchant le nez, les coups d'Etat au Mali, en Guinée et au Burkina parce que dans une certaine mesure, ils se justifiaient. IBK et Kaboré ne maîtrisaient plus rien. Sous leur égide, le Mali et le Burkina partaient en lambeaux. Dans l'un comme dans l'autre pays, le djihadisme se répandait avec la facilité d'une épidémie et pour ce qui est du premier tout au moins, l'impopularité du pouvoir menaçait de saper les fondements du pays.

D'ailleurs, si Assimi Goïta a joui un certain temps d'un semblant de légitimité, c'est bien parce qu'il a bénéficié alors du soutien des forces sociales et religieuses organisées au sein du Mouvement du 5 Juin. Quant à la Guinée, nul n'ignore que sans les errements d'Alpha Condé (son idée d'un troisième mandat ne fut pas simplement un parjure, ce fut une véritable folie !), la Guinée n'aurait pas connu le règne catastrophique des militaires.

%

En revanche, rien mais alors rien ne justifie l'énorme bourde qui vient de se produire à Niamey. L'alternance dans ce pays s'est déroulée de manière exemplaire. Après ses deux mandats réglementaires, le président Mahamadou Issoufou s'est retiré comme le lui ordonnait la Constitution, laissant à la postérité un bilan que l'Histoire lui reconnaîtra. Alors qu'il est menacé de partout (toutes ses frontières se trouvent infestées de foyers de djihadistes), le Niger est de tous les pays sahéliens, celui qui a contenu, le mieux, l'expansion des terroristes. Mais ce n'est pas tout : le président Bazoum a hérité aussi une économie en bonne santé et il s'est bien gardé de dilapider le legs de son prédécesseur. Contrairement aux affirmations fallacieuses de ses tortionnaires, le bilan sécuritaire s'est légèrement amélioré et selon la Banque mondiale, l'économie a fortement rebondi en 2022.

Tchiani a pris le pouvoir uniquement pour des raisons personnelles, probablement pour échapper à une destitution. Il nous parle de « dégradation continuelle » de la sécurité mais à qui la faute si les terroristes gagnent à tous les coups : aux civils ou aux militaires ? Des troupes vaincues au front peuvent-elles gagner la bataille économique et sociale ? Non, les Africains savent ce que pouvoir militaire veut dire : il est synonyme de corruption et de répression, il n'a rien d'autre à donner même pas le gîte le couvert.

Ce putsch est une provocation et l'arrogance dont fait montre le quarteron de colonels qui sévit à Bamako, Conakry, Ouagadougou et Niamey, un pied de nez à la Communauté Internationale. Laisser faire ces dangereux usurpateurs reviendrait à légitimer pour de bon le pouvoir kaki. La Cedeao doit prendre ses responsabilités. Elle doit tout faire pour que les générations futures ne la condamnent pas pour non-assistance à démocratie en danger.

Thierno Monénembo, écrivain guinéen (Grand prix littéraire d'Afrique noire et Prix Renaudot)