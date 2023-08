Congo-Kinshasa: Eglise catholique - Kanku Shiku participe à l'ordination de Léonard Ndjadi à Kisangani

L'Alliance des acteurs attachés au peuple (AAAP), avec à sa tête le haut représentant de l'autorité morale, Tony Kanku Shiku, a fortement été représentée à l'ordination épiscopale du nouvel évêque auxiliaire de l'Eglise catholique de Kisangani dans la province de la Tshopo, Léondard Ndjadi Ndjate.

Tony Kanku Shiku a assisté, le 13 août, dans la cour du Complexe scolaire Mapendano dans la commune de Makiso à Kisangani, chef-lieu dans la province de la Tshopo, à la messe d'ordination épiscopale de Mgr Léonard Ndjadi Ndjate consacré évêque auxiliaire de Kisangani. Nommé le 13 mai 2023 par le pape François, Léonard Ndjadi Ndjate a donc été consacré par trois éminences catholiques du pays, notamment le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et auteur de l'homélie du jour devant de milliers de fidèles catholiques de Kisangani, Mgr Marcel Utembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco), archevêque de Kisangani, et Mgr Dieudonné Madrapile, évêque d'Isangi. On a noté la présence de la gouverneure de la province de Tshopo, Madeleine Nikomba.

Convié à cet événement par Mgr Marcel Utembi, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dépêché son conseiller principal en matière de culture, arts et questions religieuses, l'abbé Theo Tshilumba wa Kabeya. Porteur du message du chef de l'Etat, l'abbé Théo Tshilumba a, dans son mot, indiqué : « Nous sommes appelés à travailler la main dans la main pour le développement de la RDC », avant de remettre une jeep Prado neuve et une enveloppe consistante en guise de cadeau au nouvel évêque auxiliaire de Kisangani.

%

A la tête d'une importante délégation de la plateforme politique AAAP composée d'éminentes personnalités politiques, Tony Kanku Shiku a été un invité spécial de l'archevêque de Kisangani Marcel Utembi à cette célébration, outre plusieurs autres invités venus d'autres coins du pays et de l'étranger. Dans la suite du haut représentant, on a noté la présence des membres du directoire du nouveau et dynamique regroupement politique, entre autres le président de la plateforme, Laurent Batumona, le Pr Tryphon Kin-Kiey Mulumba, porte-parole du regroupement et conseiller politique du haut représentant, le secrétaire général Jacques Ikung Mbul, Steve Mbikayi, Henriette Wamu, Thomas Lubanga, Mamie Mujanyi « Freebox », Nefertiti Ngudianza Bayokisa, Constant Lomata, Patcho Panda, etc. «C'est un honneur, une fierté et un plaisir de pouvoir assisté à ce grand événement où le peuple de Dieu de Kisangani a un nouvel évêque qui va accompagner, à travers ses actions pastorales, le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Marcel Utembi », a déclaré le président Laurent Batumona de l'AAAP.

A son tour, le porte-parole Tryphon Kin-Kiey Mulumba a d'abord rappelé que Kisangani, jadis meurtrie par une guerre entre les troupes rwandaises et ougandaises ayant fait plusieurs morts, se remet petit à petit, jusqu'à vivre cette ordination historique d'un nouvel évêque auxiliaire. Il est ensuite revenu brièvement sur l'homélie du cardinal Fridolin Ambongo avec ces propos : « L'Eglise fait sa part, le pouvoir fait aussi sa part. C'est exactement ce que le cardinal Ambongo Fridolin a pu passer comme message. Le fait que le président de la Cénco invite ici le haut représentant de l'autorité morale, le camarade Tony Kanku Shiku, porte effectivement le message qu'il n'y a aucun problème entre l'Eglise, entre certaines églises, et le pouvoir ».

Pour rappel, c'est tard dans la soirée du samedi 12 août au dimanche 13 août que la délégation de l'AAAP est arrivée à Kisangani en provenance de Kinshasa, par l'aéroport international de Bangboka. Un comité d'accueil l'attendait au pied de la passerelle du jet affrété pour ce court périple. Malgré l'heure avancée, une foule nombreuse était amassée au sortir de l'aéroport, munie des banderoles de l'AAAP, avec effigies du président de la République et de Tony Kanku, chantant au son du tam-tam.