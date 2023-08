Afrique de l'Ouest: Matches amicaux (dates FIFA en octobre) - Sénégal-Cameroun acté, Sénégal-Mali en pourparlers

La bataille des «Lions» aura lieu à Lens en France ! Les Fédérations sénégalaise et camerounaise ont trouvé un accord pour un match amical international le 12 octobre prochain. L'instance suprême du football sénégalais travaille aussi à finaliser une rencontre amicale internationale (date Fifa) contre les Aigles du Mali le 9 octobre. Mais cette fois, au stade du Président Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce, pour répondre à une nouvelle politique fédérale et une volonté clairement exprimée par le coach Aliou Cissé d'affronter des grosses cylindrées. Après le Brésil à Lisbonne, les Fennecs seront d'ailleurs au menu le 12 septembre dans le nouvel antre de Diamnidio.

Finis les matches amicaux de «secondes zones» ! Aliou Cissé et la Fédération sénégalaise de football tiennent désormais à découdre avec les grosses cylindrées. Ainsi, après le match Sénégal-Algérie prévue le 12 septembre prochain au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio contre les Fennecs d'Algérie, champions d'Afrique en 2019, les Lions du Sénégal, champions d'Afrique en 2021, vont croiser le fer avec les Lions indomptables du Cameroun.

Ce sera le 17 octobre prochain à Lens en France. «Oui, nous avons déjà trouvé un accord de principe avec la Fédération camerounaise de football. Le match va se jouer le 17 octobre à Lens», a confié à Sud Quotidien, un responsable de la Fédération sénégalaise de football (FSF). La même source de préciser, «nous étions aussi en pourparlers très avancés avec la Fédération malienne de football pour un autre match entre les Aigles et les Lions, ici au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, le 14 octobre. Malheureusement, avec la situation qui prévaut au sein de la Fédération malienne de football, les choses sont en ralenti. Mais, nous sommes toujours en discussions. Nous ne perdons pas espoir que les choses puissent se décanter».

Pour rappel, l'actuel président de la Fédération malienne de football (FMF), Mamoutou Touré dit «Bavieux», est en détention depuis le 9 août dernier pour faits de corruption. Un placement en détention qui intervient à quelques jours de l'élection à la présidence de la Fémafoot, prévue le 29 août, et pour laquelle le président sortant est l'unique candidat, après que plusieurs autres listes ont été invalidées par la commission électorale.

Nouvelle politique de la FSF

Dans une interview exclusive accordée à Sud Quotidien, Me Augustin Senghor avait confié que la nouvelle politique de la FSF, c'est désormais de chercher des gros sparring-parters. «Au sortir de la dernière Coupe du monde, quand on a fait le débriefing avec le coach Aliou Cissé, il a insisté sur cet aspect en disant que nous avons un certain niveau et si nous voulons avancer, il faut qu'on joue avec les meilleurs. Comme ça, on reste parmi ces meilleurs. C'est ça qui fait que nous donnons corps à cette vision qu'il a en tant que coach. Parce que quelque part, nous sommes une fédération qui a envie d'aller de l'avant. Nous ne contentons pas d'être entre la 18ème et la 20ème place de la FIFA. Nous avons l'objectif de bousculer la hiérarchie. Nous voulons faire partie de ces pays africains qui vont aussi matérialiser les progressions de tout un continent. On a 5 à 8 pays en Afrique qui sont les locomotives et le Sénégal peut être à la tête de ces locomotives», avait indiqué le président de la FSF.

Et d'ajouter, «l'autre aspect qu'il faut prendre en compte dans cette démarche-là aussi, c'est de valoriser l'investissement qui a été fait par le Chef de l'Etat, Macky Sall avec le stade Me Abdoulaye Wade. Voir un Chef d'Etat donner autant à son pays et à sa jeunesse à travers l'un des plus beaux stades d'Afrique, certains disent un des plus beaux stades du monde et le laisser fermer, ne pas y compétir, ne pas permettre à nos Lions qui sont adulés un peu partout dans le monde de pouvoir venir de temps à autre communier avec leur public sénégalais».

A.T