Angola: La Commission de la politique sociale évalue le régime juridique du sous-système préscolaire

Luanda — La Commission de politique sociale du Conseil des ministres a évalué mardi, à Luanda, plusieurs documents liés au secteur de l'éducation, en mettant l'accent sur le régime juridique du sous-système préscolaire.

Ce texte, qui a été analysé lors d'une réunion présidée par le ministre d'État aux affaires sociales, Dalva Ringote, établit un ensemble de principes et de règles qui régissent l'organisation, le fonctionnement, le contrôle, la supervision et l'inspection des établissements d'enseignement.

Se confiant à la presse, la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a fait savoir qu'il s'agit d'institutions telles que des jardins d'enfants, des crèches et des centres communautaires pour les enfants de trois mois à cinq ans.

Le document vise également à réaliser un système éducatif préscolaire de la plus haute qualité, au niveau national, avec le développement et la mise en oeuvre de critères de qualité compatibles avec les meilleures pratiques internationales, ainsi qu'à stimuler le développement intellectuel de l'enfant, à travers les domaines affectif, civique, psychomoteur social et cognitif.

La commission a aussi fait une première approche du projet de décret présidentiel portant création du Conseil national de l'éducation et de l'enseignement (CNEDE), après avoir recommandé une étude plus approfondie sur les principales questions et les modèles existants au niveau régional, pour un examen ultérieur du document.