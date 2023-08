Madagascar: 77e anniversaire de l'Indépendance de l'Inde - Coopération renforcée entre le pays et l'Inde

L'Inde a célébré les 77 ans de son indépendance ce mardi 15 août. L'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, SEM Bandaru Wilsonbabu, n'a pas manqué, pour l'occasion, d'inviter les autorités civiles et militaires malgaches, les amis et partenaires de l'Inde, dont les représentants d'ambassades et consulats ainsi que la diaspora indienne de Madagascar à marquer cette célébration à la résidence de l'Inde à Ivandry, hier. Le gouvernement malgache a, pour l'occasion, été représenté par le ministre de la Défense nationale, le général de Corps d'Armée, Josoa Rakotoarijaona.

La célébration d'hier marque justement l'apogée de l'Azadi Ka Amrit Mahotsav, célébré durant 75 semaines, depuis mars 2021.

C'est durant son allocution que l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar a réitéré la volonté du pays qu'il représente de consolider davantage sa coopération avec Madagascar.

Passé en très peu de temps de pays en voie de développement en 5ème puissance mondiale, l'Inde est prête à faire bénéficier Madagascar de toute son expérience et son expertise dans différents domaines. L'Inde, le plus grand pays démocratique au monde, possédant un électorat de plus de 900 millions, se déclare, par exemple, prêt à faire un partage d'expériences avec la CENI dans la préparation d'élections transparentes.

« Tout en ne perdant pas de vue son objectif de devenir un pays en pleine croissance pour le 100ème anniversaire de son indépendance, l'Inde souhaite vivement être témoin de l'émergence de Madagascar, en étant prêt à faire un partage de savoir-faire dans différents domaines tels que la protection maritime, l'agriculture, l'énergie et les mines, l'énergie renouvelable, les nouvelles technologies et le tourisme, entre autres », a affirmé monsieur Bandaru Wilsonbabu durant son allocution. Il précise que Madagascar et l'Inde possèdent des similitudes dans les défis auxquels ces deux pays voisins ont à faire face.