Cote d'Ivoire: Seko Fofana évoque sa situation en sélection !

Seko Fofana, n'est plus réapparut en sélection ivoirienne depuis quelques mois. Le nouveau joueur d'Al Nassr a tout de même la ferme intention de faire son grand retour avec la Côte-d'Ivoire et de discuter la Can à domicile.

« J'ai toujours gardé le lien avec le sélectionneur (Jean-Louis Gasset). Beaucoup de choses ont été dites. Tout le monde a la liberté de penser ce qu'il veut mais je sais ce que j'ai au fond du cœur : et je me tiens à la disposition du pays et du sélectionneur en septembre. Je veux apporter de la joie dans le cœur des Ivoiriens, laisser une trace. Ces dernières années, malheureusement, on n'a pas eu les résultats voulus mais nous sommes une grande nation. À l'image du Maroc, on peut réussir quelque chose de grand dans les années à venir » s'est exprimé l'ancien Sang et Or dans un entretien accordé ce mardi à L'Equipe.