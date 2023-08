Congo-Kinshasa: Usurpation d'identité, Corneille Mulumba demande la réforme des listes de partis politiques

Suite à la dénonciation de Corneille Mulumba, membre co-fondateur de l'UDPS au sujet de l'absence de son parti sur les listes de partis retenus pour les échéances électorales de décembre 2023, une requête a été introduite pour que le Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières réforme les listes de partis et regroupements politiques pour ne reprendre que le parti UDPS à la place de UDPS/LE PEUPLE, UDPS/TSHIBALA et UDPS/KIBASSA.

En effet, le co-fondateur de cette structure explique que le parti politique dénommé « UDPS » est celui qui avait été fondé le 15 février 1982 et avait reçu son agrément par Arrêté ministériel N°091-049 du 17/01/1991 à la suite du multipartisme instauré en 1990.

En 1999, Laurent-Désiré Kabila oblige les partis politiques à se procurer un nouvel agrément car, deux ans plus tôt, avec l'avènement de l'AFDL, les partis politiques avaient été interdits de fonctionner sur toute l'étendue du territoire national.

Ainsi, le collège des fondateurs de l'UDPS sollicitèrent un nouvel agrément, qui fut enregistré sous le N°013/2000, du 23/09/2000.

«Curieusement, Monsieur le VPM et Ministre de l'Intérieur, Monsieur KAZADI KANKONDE, retient sur la liste de partis et regroupements politiques éligibles aux scrutins électoraux de décembre 2023 transmise à la Céni quatre partis politiques dénommés «UDPS», et identifiés comme suit :

UDPS/LE PEUPLE de Valentin Mubake sous le N°091-049 du 17/01/1991; UDPS/TSHIBALA de Félix Tshisekedi sous le N°091-049 du 17/01/1991 et UDPS/KIBASSA de Augustin Kibassa Maliba sous le N°013/2000 du 23/09/2000.

Trois de ces partis politiques s'identifient en un patronyme qui fait allusion à une famille biologique. Ils usurpent le logo, emblème et symbole de l'UDPS créé en 1982 par les 13 parlementaires et trois d'entre eux sont identifiés par un même numéro d'agrément, le 091-049 du 17/01/1991 alors que celui-ci avait été abrogé du fait de l'interdiction des activités des partis politiques par l'AFDL et de l'obligation d'obtenir un nouveau numéro d'agrément en 1999.

A l'UDPS dite Kibassa est attribué abusivement le numéro d'agrément 013/2000, l'identifiant du parti politiques « UDPS », dont le requérant est co-fondateur. Enfin, sur ladite liste ne figure nulle part le nom du parti politique «UDPS» tel qu'identifié par le numéro d'agrément 013/2000 de l'Autorité compétente et dont le requérant est co-fondateur. »

Par ailleurs, il est également demandé de mettre les frais de l'instance à charge du Trésor Public.