Congo-Brazzaville: PND 2022-2026 - Les banques locales mobilisées à financer le programme

Le gouvernement congolais a réussi à mobiliser les principales banques du pays, pour accompagner la mise en oeuvre du Plan national de développement (PND) 2022-2026. L'exécutif espère ainsi rattraper le retard constaté dans l'exécution des projets prioritaires de ce programme quinquennal axé sur la croissance économique.

Le protocole d'accord relatif à la mise en place d'un nouveau cadre de coordination pour le financement des projets d'investissements publics liés au PND 2022-2026 a été signé, le 8 août, à Brazzaville, entre le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, et les dirigeants des banques. Cet engagement des deux parties permet également le suivi et le contrôle de la mise en oeuvre des projets prioritaires.

Pour les autorités, le PND 2022-2026 constitue un référentiel dans la conduite des politiques publiques de développement et un outil de base d'une économie « forte, diversifiée et résiliente ». Mais lors de la session inaugurale du comité de pilotage du cadre institutionnel de suivi et évaluation, le 1er août dernier, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a admis un retard dans la réalisation des projets de développement et invité les ministères sectoriels à accélérer la mobilisation des partenaires financiers.

Ce nouveau mécanisme de financement des projets permettra de corriger les faiblesses de la pratique actuelle de la conduite des projets publics, a estimé Zacharie Mokemo, le directeur de cabinet du ministre d'Etat chargé de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier. Celui-ci cite les difficultés de planification des paiements au niveau du Trésor public, qui gère une masse importante des dépenses.

Grâce au mécanisme suivi et contrôle, l'État peut contourner les risques liés au non-achèvement des projets, au paiement d'un service non réalisé et l'accumulation des arriérés de paiement du fait de la dépendance aux ressources publiques. « Cet accord permet de réduire l'incertitude et la baisse des tensions de trésorerie de l'Etat, grâce à une meilleure prévision des décaissements qui se feront par tranches, d'améliorer le taux d'exécution des chantiers sélectionnés, et de lutter contre les détournements de crédit et des paiements non causés...», a expliqué Zacharie Mokemo.

L'accord de financement signé entre le gouvernement et le secteur bancaire fait suite à l'offensive lancée auprès des bailleurs de fonds. En contrepartie, l'État devrait poursuivre les réformes de l'environnement des affaires, en raison de la mobilisation du secteur privé. Des efforts supplémentaires sont également attendus en matière de la mobilisation des recettes intérieures fiscales ainsi que les réformes pour améliorer la qualité de la dépense publique qui doit correspondre aux priorités de développement économique et social.

Promulgué en loi par le chef de l'État en janvier 2022, le PND 2022-2026 a fixé ses dépenses d'investissement à 8 987 milliards FCFA, pour 343 projets. Les ressources disponibles représentent à peine 24% du coût global du programme, soit 2161 milliards FCFA, tandis que le gap des financements (2/3) est à rechercher auprès des bailleurs de fonds. Les secteurs prioritaires de ce plan demeurent l'agriculture, le numérique, le tourisme, l'immobilier, l'industrie et les Zones économiques spéciales.