Angola: La présidente de l'AN appelle à un débat constructif et éthique

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Carolina Cerqueira, a souligné, ce mardi, la nécessité pour le Parlement d'être la voix de la paix, le visage de la représentation politique, du dialogue, ainsi que de la concertation et de la diversité du débat constructif et éthique.

S'exprimant lors de la séance de clôture de la première session législative de la Vème législature de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira a précisé que le chemin se fait en marchant avec confiance, concentration et persévérance, tranquillité et respect des institutions démocratiquement élues, pour la réalisation des objectifs recommandés pour l'amélioration de la vie des Angolais.

Selon elle, cela devrait être la démocratie que l'Assemblée nationale cherche à promouvoir, un mode de vie pour tous les Angolais, transformant ainsi la société en un meilleur projet d'inclusion et de justice sociale.

«Alors que nous entrons dans cette maison, nous accomplissons la tâche ardue d'être la voix, l'esprit et la force de notre peuple.

Chaque décision que nous prenons, chaque mot que nous prononçons résonne dans les coeurs, dans les destins et les expériences des communautés que nous représentons. En tant que députés, nous ne sommes pas seulement les gardiens des aspirations populaires, mais aussi les hérauts de la justice, des valeurs et bonnes moeurs et du bien-être collectif », a-t-elle renforcé.

Selon Carolina Cerqueira, la mission principale du député est d'approfondir la démocratie dans l'exercice de la citoyenneté, des droits civils et sociaux, d'approfondir la cohésion nationale, en cherchant à comprendre les positions adverses, en respectant les opinions divergentes.

«Nous devons être la base sociale de la poursuite inlassable du dialogue et de la conciliation et de la résolution pacifique des conflits », a-t-elle affirmé.

Pour elle, les députés doivent être un modèle pour la société aux niveaux les plus divers, c'est pourquoi ils doivent guider leurs actions, que ce soit dans l'AN ou dans d'autres domaines de l'activité politique et sociale, sur la base de l'éthique et des valeurs institutionnelles.

"Le peuple angolais, a-t-elle dit, avec sa ténacité et ses efforts inlassables, a suivi un chemin de dépassement et de détermination admirables, d'où l'impérieuse nécessité que les actes et les délibérations des parlementaires soient à la hauteur des mérites de la population.

En exhortant les députés à continuer de hisser le drapeau de l'intégrité et du dévouement, Carolina Cerqueira a mentionné la nécessité pour chacun de jouer un rôle crucial dans cette mélodie (nation) qui résonne aux quatre coins du pays.

«Puissions-nous relever les défis avec la résilience qui nous caractérise, honorant la confiance placée en nous avec un engagement inlassable. Avec cela, je veux lancer un appel pour qu'au cours de la prochaine année législative, nous travaillions encore plus dans un environnement d'alliance démocratique à la rencontre du bien commun de tous les Angolais », a-t-elle admis.