Congo-Kinshasa: Tribune depuis Paris, RDC - les Chefs des Partis Politiques interpellés !

Lettre ouverte aux Chefs de partis politiques Congolais

Mesdames, Messieurs ;

*La fracture sociale qui s'accentue comme jamais dans notre pays et vos prises de position politiques sur des enjeux reliés aux problèmes sécuritaires m'oblige à vous adresser cette Lettre Ouverte que j'espère être lue et prise en compte par vos différents états-majors qui galvanisent des foules et qui donnent aux militants des consignes claires sur vos motivations politiques.

A l'approche des élections générales prévues en décembre prochain, la République Démocratique du Congo se trouve dans une zone de forte turbulence. La stabilité de l'avion Congo et la sécurité lors de son atterrissage dépendra de vos attitudes, de vos comportements et de vos discours programmatiques et idéologiques envers vos militants.

Appel au sens de responsabilité

Au fur et mesure que nous nous approchons de la date butoir, nous, électeurs potentiels, de grandes agglomérations et de la ruralité, sommes inquiets sur ce que nous lisons sur les réseaux sociaux et dans les journaux officiels.

C'est pourquoi, nous faisons appel à votre sens de responsabilité et à votre amour de la patrie pour éviter tout débordement dont le contrôle pourrait vous échapper.

%

Le sang a beaucoup coulé !

Le sang a beaucoup coulé dans notre pays et il est temps de mettre fin à toute manipulation de l'opinion et à tout ce qui pourrait contribuer négativement à la déstabilisation de notre pays.

OEuvrons ensemble pour la grandeur du Congo et pour le bien être des Congolais. Ne jetez pas de l'huile sur le feu car, vous risquez d'embraser tout un pays. C'est étonnant, dans le climat politique actuel, d'entendre que certains d'entre vous prédisent les fraudes électorales massives avant la tenue même du scrutin.

D'autres doutent de la sincérité des listes électorales et réclament un audit des pays tiers et, de surcroit, appellent au dialogue.

Toutes ces prises de position ne présagent pas une sortie heureuse du scrutin.

En Afrique, un Président candidat à sa propre succession ne peut être réélu que s'il trafique les résultats officiels, estime-t-on.

Quelle conception de la politique ?

Un parti politique n'est pas dans l'invective ni dans la propagande des fausses idées. Un parti politique est une organisation qui structure le fonctionnement de la politique et du politique. Il a pour vocation, d'influencer le pouvoir dont il ne fait pas partie, s'il est dans l'Opposition, et de le conquérir par les soufrages universels, en proposant aux électeurs une offre politique crédible comme alternative à celle des autres prétendants.

S'agissant de vos offres politiques, nous, en tant qu'électeurs, nous les attendons avec impatience, mais elles tardent à venir et cela nous inquiète fortement, en particulier parce que nous ne savons pas sur quelle base nous ferons notre choix pour élire un candidat en décembre prochain.

Les temps ont changé...

A quatre mois des scrutins, vos militants doivent se faire du souci si leurs partis ne disposent pas d'offres politiques ou tout simplement de programmes de société à présenter aux électeurs. Les temps ont changé !

L'époque où la distribution de sacs de sel, de tee-shirt à l'effigie du candidat, et j'en passe, constituait un programme électoral est révolue.

Aujourd'hui, les électeurs attendent de vous un projet bien pensé et qui donne la vision d'un Congo futur.

Que prévoyez-vous pour la sécurité intérieure et extérieure pour mettre fin au banditisme urbain et à la guerre d'agression dont notre pays est victime depuis de décennies ? Quelle vision avez-vous de l'enseignement universitaire et de la recherche scientifique pour la transformation du pays ? Quelle politique de la ville et de l'aménagement du territoire proposez-vous pour le pays dans les cinq années à venir ? Quelles sont vos propositions pour réduire massivement le chômage des jeunes ?

Offres politique ?

Des questions à vous poser sont nombreuses et nous attendons des réponses dans vos projets ! Accordez-vous le temps de débattre de vos offres politiques afin de nous faciliter le choix au lieu de nous distraire et de nous attirer vers ce qui pourrait diviser et affaiblir la République !

En tant que parti politique, nous vous prions de jouer votre rôle de formateur en inculquant à vos militants les valeurs du travail bien fait et en leurs donnant les éléments de langage nécessaires pour assurer leur communication politique.

Un parti politique reste un laboratoire d'idées et non un organe de propagande des idéologies fausses et de désinformation.

Pour faire vivre la démocratie, que nous avons chèrement acquise, le pays a besoin du pluralisme politique constitué des partis politiques responsables, prévisionnistes et dignes de nous représenter.

Merci de vous inscrire dans cette logique philosophique et de l'accommodement raisonnable !

Dans l'espoir que ce message citoyen sera lu et pris en compte dans vos états-majors, nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les Chefs de partis politiques, nos salutations respectueuses.

Pour la Voix du Peuple,

David Menge

Docteur en Histoire des Sciences