Afrique: Un nouvel ouvrage du professeur Jean - Marie MUKOMBO KITATSHIMA Les enjeux politiques, économique au centre des guerres en RDC (Nord-Kivu).«La République Démocratique du Congo face aux Occidentaux»

Les conflits, les crises et guerres en République Démocratique du Congo des Grands-Lacs, trouvent leurs origines dans le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994. Cela s'est empiré avec le temps. Le Congo démocratique ploie sous le coup d'une agression multiforme (aout 1998-janvier 2001). Ce problème persiste jusqu'à nos jours. Depuis le départ du feu président Joseph Mobutu qui était à l'époque la tête du Zaïre en RDC, celle-ci a eu à faire face à plusieurs crises politiques que soient militaires.

La prise du pouvoir par force via un coup d'Etat par Laurent-Désiré Kabila avait suscité un désintéressement des Occidentaux quelques temps après. Ils ont commencé par restreindre toutes les aides en faveur de la nouvelle RDC. Par crainte de perdre leurs intérêts économiques en RDC les occidentaux précisément les Américains soutiennent les militaires Rwandais, Ougandais et Burundais en équipements militaires afin de créer un chaos en RDC. L'objectif était de faire plier Mzee après s'être lié d'alliance avec les Chinois et les anti-occidentaux.

En imposant cette guerre injuste à la RDC, L.D.Kabila alla porter plainte contre ces 3 pays agresseurs au Conseil de sécurité de l'ONU qui avait pris tout son temps avant de répondre favorablement à la RDC au regard de toutes les atrocités et massacres commis sur son sol congolais.

La RDC a connu des moments sombres des tueries, pillages, massacres, agressions, colonisations, exploitations à causes de ses richesses du sol, du sous-sol et d'autres minerais. Pour mettre un terme à cette hémorragie où tous ces rebelles viennent tirer profits des ressources congolaises, la RDC a obtenu la résolution 1234.

La résolution 1234 reprend des passages des déclarations faites par le président du conseil de sécurité le 31 aout et le 11 décembre 1998, à savoir : l'obligation de respecter l'intégralité territoriale, l'indépendance politique et la souveraineté nationale de la République Démocratique du Congo et des autres Etats de la région; la nécessité de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat; la nécessité pour tous les Etats de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats; la nécessité d'un dialogue politique ouvert à tous tendant à la réconciliation nationale et à la tenue d'élections démocratiques, libres et équitables; le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire; l'Appui à la médiation régionale de l'OUA et de la SADC ; la garantie de la sécurité du personnel des Nations-unies et du personnel humanitaire; la disponibilité du Conseil de sécurité pour adopter des mesures allant dans le sens d'un accord effectif de cessez-le-feu.

La deuxième résolution 1258 du 6 août 1999 fait suite au rapport établi le 15 juillet 1999 par le secrétaire général de l'ONU sur le déploiement préliminaire des Nations unies en RDC.

La 3ième résolution 1273 du 5aoüt 1999est la prorogation du mandat du personnel militaire de liaison des Nations-unies jusqu'au 15 Janvier 2000. Ces résolutions ont innovées en dénonçant - certes sans les identifier les « forces d'Etats étrangers » exige une enquête internationale sur tous les massacres et les atrocités perpétrés en RDC, et particulièrement dans le Sud-Kivu. La justice internationale n'était pas la bienvenue en RDC via ces résolutions parce qu'elles étaient impartiales et avaient pour but de donner l'avantage à la partie occidentale et cela avaient coûté la tête de LD.Kabila.

L'invasion et l'occupation répétées des villages congolais par l'Angola tantôt au Bandundu, tantôt dans le Bas-Congo, la menace récurrente et permanente du Rwanda et de l'Ouganda à l'Est du pays, le pillage des ressources naturelles de la R.D.Congo par les multinationales, la lourde tutelle de la Monusco actualisent plus que jamais, les dernières paroles du président Kasa-Vubu mourant : «J'insiste sur la sauvegarde de l'indépendance nationale. Tous, Congolais, nous sommes interpellés et invités à la vigilance et à l'action ».

Du reste, l'auteur a fait remarquer que le problème de tous ces guerres est dû à la convoitise qu'ont les occidentaux à cause de nombreuses richesses du sol et sous-sol congolais. Cette guerre a toujours été économique. L'auteur nous relate l'historique de la RDC dans la manière dont elle a obtenu son indépendance qui est la libération du pays et l'origine de la guerre qui sévit jusqu'à nos jours.