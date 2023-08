Congo-Kinshasa: Haut-Lomami - Les ministres de Budget et des Finances promettent plus de fonds au Service national

Les ministres d'Etat au Budget et son collègue des Finances ont promis d'octroyer plus de moyens financiers au centre pilote de Kanyama Kasese (Haut-Lomami) pour au Service national permettre de dupliquer cette expérience de production agricole dans les autres provinces. Ils ont fait cette promesse samedi 12 aout, à l'issue de leur visite sur ce site.

Les deux membres du Gouvernement se sont dit impressionnés par le travail abattu dans ce centre sous la direction du commandant du Service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik.

« Nous sommes venus voir de nos propres yeux ce qui se passe ici, parce qu'on a entendu longtemps parler du Service national dirige par le général Kasongo. Et il était question de se rendre compte sur place de ce qui se passe ici. Et on peut dire qu'on est totalement impressionné », a déclaré Aimé Boji, ministre du Budget.

Son collègue des Finances, Nicolas Kazadi, a renchéri en ces termes :

« Nous sommes impressionnés par la qualité du travail. Ce n'est pas seulement produire du maïs, mais c'est tout un écosystème : récupérer votre jeunesse en difficulté, la former, produire des biens et des services différents du maïs, les vendre... Cette éducation - construire des bâtiments, les dortoirs, les écoles - c'est plus simplement produire du maïs ».

Selon lui, il faut donc voir le projet dans sa globalité ; « nous donner plus des moyens pour aller plus loin pour qu'il y ait d'autres expériences similaires qui se multiplient dans le pays, parce que là c'est une réponse globale, holistique ».