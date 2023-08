Cote d'Ivoire: Al Nassr - Les confidences de Seko Fofana sur son choix de rejoindre l'Arabie Saoudite

Seko Fofana est revenu sur son choix de quitter le RC Lens pour l'Arabie Saoudite, cet été.

C'est un moment particulier vécu par le milieu de terrain ivoirien ce dimanche. Parti rejoindre l'Arabie Saoudite et le club d'Al-Nassr cet été, le milieu de terrain ivoirien a effectivement suivi devant sa télévision la rencontre de la première journée de Ligue 1 entre le Stade Brestois et son ancienne équipe du RC Lens (3-2). Un match vécu avec « énormément d'émotions » par le joueur de 28 ans, comme il le confie lui-même dans les colonnes du quotidien L'Équipe ce mardi 15 août. « Tu as l'impression d'être blessé et que tu vas les rejoindre bientôt. Mais je pense que c'est lié aussi au fait que je n'ai pas pu leur dire au revoir. J'irai dès que je pourrai », promet l'ancien Sang et Or, « tellement lié aux clubs et aux supporters ».

Au point d'en être devenu actionnaire récemment. « C'était une manière pour moi de garder ce lien unique. Ça prouve à quel point, avec le club, on se comprend. J'ai envie de le voir progresser », s'explique Seko Fofana, qui aura donc passé trois saisons remarquées et remarquables dans le nord de la France. Avec, en point d'orgue donc, cette qualification en Ligue des champions il y a quelques mois. D'où le goût amer laissé dans la bouche de certains lors de son départ vers le Moyen-Orient cet été. « Je peux le comprendre, mais je ne suis pas d'accord », répond le coéquipier de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané.

« Tout le monde se posait la question quand je suis arrivé (en 2020, ndlr) de savoir pourquoi j'avais choisi Lens, reprend-t-il. Je l'avais fait parce que je croyais dans ce projet. Et j'ai toujours dit que je voulais faire revenir Lens en Coupe d'Europe. L'été dernier, j'avais eu des sollicitations de gros clubs mais j'avais le sentiment de ne pas avoir terminé mon histoire avec Lens. Cet été, j'ai eu des approches aussi et j'ai dit : 'Je vais disputer la C1 avec Lens.' Et Al-Nassr est arrivé. On m'a parlé du projet du club, du développement du Championnat. Et de la même manière qu'il y a trois ans quand j'avais choisi Lens, mon instinct me disait que c'était le bon choix, j'ai tranché. Comme il y a trois ans, certains ne le comprendront pas. Et je l'accepte », concède Seko Fofana. Et ce dernier d'assurer : « Vraiment, je suis en paix avec mon choix. (...) Je ne suis pas en pré-retraite ».