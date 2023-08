Afrique Australe: La SADC débat du fonctionnement du centre de contrôle des catastrophes et calamités

Luanda — Le Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui s'est terminé lundi à Luanda, a discuté du fonctionnement du centre de coordination des opérations humanitaires, pour faire face aux calamités et catastrophes naturelles dans la région.

L'information a été fournie à l'issue de la réunion entamée dimanche pour préparer le 43e Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, qui se tiendra jeudi 17, dans la capitale angolaise, Luanda.

Selon le porte-parole du Sommet, Jorge Catarino Cardoso, les ministres ont estimé que l'opérationnalisation du port mozambicain de Nacala permettra de faire face aux calamités et catastrophes naturelles de manière cohérente, conséquente et coordonnée.

Il a expliqué qu'au moins huit pays ont déjà signé l'accord pour le fonctionnement du centre, avec trois restants pour que le mécanisme de prévention et de gestion des catastrophes naturelles fonctionne.

Il a indiqué qu'il est prévu que l'Angola signe le mémorandum lors du Sommet pour rendre le mécanisme viable, principalement parce que la saison des pluies approche, avec le risque de catastrophes, d'inondations et de sécheresse, qui provoquent l'insécurité alimentaire et la destruction d'infrastructures importantes.

Le directeur pour l'Afrique, le Moyen-Orient et les affaires régionales du ministère angolais des Relations Extérieures a informé que le Conseil des ministres a évalué les progrès dans la mise en oeuvre du protocole sur la parité entre les sexes et le développement dans la région sud, comme un outil essentiel pour l'affirmation positive des femmes.

Il a mentionné que le Conseil a mis en avant la Namibie avec une représentation de 55% de femmes dans l'Exécutif, et l'Afrique du Sud qui a également atteint la parité établie par l'Union africaine.

Le responsable a ajouté que l'Angola, en tant que représentation des femmes dans les organes souverains de l'ordre de 38%, fait un pas vers la parité.

Jorge Cardoso a informé que la région prépare un hommage à l'ancien homme d'État et nationaliste tanzanien, Julius Kambarage Nyerere (1922-1999), avec la construction et le dévoilement d'une statue de lui à Addis-Abeba (Éthiopie), à l'occasion du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.

La réunion ministérielle, selon le porte-parole, a tenu des consultations sur les candidatures dans la région pour les organisations de l'Union africaine et pour les différentes agences du système des Nations Unies, forgeant les meilleures stratégies diplomatiques pour atteindre les postes souhaités.

Il a cité, à titre d'exemple, la candidature de Maurice au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour l'exercice biennal 2025/2026, et du Zimbabwe pour 2027/2028, de la Tanzanie à la présidence de l'Union interparlementaire, en une assemblée se tenant en octobre, à Luanda, et de la Zambie qui brigue le poste de secrétaire général de l'organisation internationale de police, Interpol.

Le sommet des chefs d'État de la SADC du 17 sera précédé de la réunion de la troïka de l'instance, l'organe chargé des questions de paix, de défense et de sécurité, qui analysera la situation de la stabilité politique et de la sécurité dans la région.

Jorge Cardoso a informé que le Conseil des ministres a adopté et décidé de soumettre la devise « Capital humain et financier : principaux facteurs pour l'industrialisation durable de la région de la SADC » à l'approbation du Sommet des chefs d'État et de gouvernement.