Angola: La politique économique vise à élargir la base productive - Fontes Pereira

Luanda — La politique économique poursuivie par le gouvernement angolais vise à élargir la base productive nationale, condition indispensable au développement économique qui contribue à accroître l'emploi et à améliorer le revenu disponible des familles.

Cette déclaration a été faite lundi, à Luanda, par le député Virgílio de Fontes Pereira, président du groupe parlementaire du MPLA, lors de la présentation de la déclaration politique de ce parti, en séance plénière de l'Assemblée nationale (AN), qui a approuvé, en général , les projets de loi modifiant le Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), la Loi Organique des Cours d'Appel et, globalement, le Statut des anciens présidents de la République et vice-présidents, entre autres textes.

Selon le député, bien que la production pétrolière soit toujours l'activité qui pèse le plus dans l'économie angolaise, c'est le secteur non pétrolier qui a le plus augmenté ces dernières années et a permis la reprise progressive de l'activité économique dans la période post-pandémique, redonnant des emplois aux citoyens et augmentant l'offre de biens et de services en général.

Il a défendu la nécessité de rester attaché à la diversification de l'économie du pays, compte tenu de la récente baisse de la production pétrolière, une forte baisse au premier trimestre de cette année, qui a eu des répercussions sur la réduction des recettes fiscales et de change et, la conséquente pression sur le taux de change et sur les prix dans l'économie angolaise.

Dès lors, le parlementaire a salué les mesures de relance économique, annoncées par l'Exécutif, qui réitèrent l'engagement d'augmenter et de défendre la production nationale, comme garantie de sécurité alimentaire, de génération de revenus pour les familles et de stabilité des prix, notamment des produits alimentaires.

Il a estimé que la mesure d'une plus grande rationalisation des dépenses publiques était importante et courageuse, sauvegardant les secteurs sociaux et les projets critiques pour dynamiser le développement économique et social, compte tenu du changement brutal des hypothèses du Budget général de l'Etat (OGE) 2023.

« Par ailleurs, l'Exécutif, conscient des énormes enjeux qui résultent de la mise en place de la TVA, l'optimise, cherchant à réduire au maximum son incidence sur les biens de grande consommation.

Lors de son discours, Virgílio de Fontes Pereira a évoqué la loi sur la liberté de réunion et de manifestation, dont la révision faisait déjà partie du programme législatif de 2017 à 2022 et continue de faire partie du programme des lois essentielles à approuver ou à mettre à jour.

"Contrairement à l'irresponsable campagne de désinformation que le promoteur a lancée autour de la discussion, notamment, du projet de loi sur la liberté de réunion et de manifestation, ce sont des différences techniques et pas d'autres, qui ont conduit à la suspension de sa discussion", a déclaré le député, pour qui des propositions innovantes du MPLA ont été introduites dans ce diplôme qui le rendra plus moderne et adapté à la Constitution et aux instruments internationaux auxquels l'Angola est partie prenante.

D'autre part, Virgílio de Fontes Pereira a parlé du rôle de la jeunesse angolaise, dont les principaux problèmes sont liés au manque d'emplois et de logements décents.

« Les jeunes sont la principale force de travail, d'innovation et de progrès dans le pays. Aujourd'hui, les jeunes sont appelés à devenir un modèle de comportement moral et civique et des références positives dans le pays », a souligné le député, pour qui le groupe parlementaire du MPLA s'identifie aux jeunes et les accompagne.

Pour cette raison, le président du groupe parlementaire du MPLA a suggéré que « les jeunes ne tombent pas entre les mains de ceux qui, avec de fausses promesses et des discours rusés, profitant des difficultés avec lesquelles ils vivent, les instrumentalisent pour atteindre leurs objectifs politiques, même par des moyens anticonstitutionnels ».

La réunion, la 8ème session plénière ordinaire de la 1ère session législative de la Ve législature, a été dirigée par la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira.