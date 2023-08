Angola: Le MPLA réaffirme son engagement en faveur de la stabilité et du bien-être social

Luanda — Le groupe parlementaire du MPLA a réaffirmé, lundi, son engagement pour la stabilité, le développement, le bien-être des Angolais, avec la paix, la réconciliation, le pardon, la tolérance et le respect de la différence.

"Il est temps de dire à tous les compatriotes qui veulent vraiment faire un pays, unissons-nous, travaillons ensemble, car de cette manière, et seulement de cette manière, des jours meilleurs viendront pour nous tous", a déclaré le chef de file du groupe parlementaire du MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, au Parlement.

Le député s'exprimait lors de la 8ème réunion plénière ordinaire de la 1ère session législative de la V législature, qui a approuvé, dans la généralité, la proposition de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et, en général, le statut des anciens présidents et vice-présidents de la République.

Dans la déclaration politique, le parlementaire a indique qu'« à un moment où nous devons être concentrés et unis pour résoudre les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nos adversaires donnent la priorité à un programme narcissique et à l'avidité du pouvoir, sans tenir compte de la chose la plus importante, comme la capacité pour se repentir et demander pardon pour les fautes commises ».

Il comprend que c'est "la véritable essence des partis politiques, qui, croyant aux sorcières, croient aussi que la liberté et la démocratie sont incompatibles avec l'humilité, la stabilité, le respect, la paix, la réconciliation avec le passé et l'histoire".

Soutien au Président de la République

Virgílio de Fontes Pereira a réaffirmé, devant la plénière, le soutien inconditionnel du groupe parlementaire du MPLA au président de la République, en réaction à une demande de l'UNITA d'officialiser un processus de destitution du titulaire du pouvoir exécutif, dans l'hémicycle.

"Le Groupe Parlementaire du MPLA réaffirme, ici et maintenant, son soutien inconditionnel au Président João Lourenço et déclare haut et fort, qu'il n'y aura pas de destitution du Président de la République élu démocratiquement par la majorité des Angolais (...)", a-t-il martelé.

Pour le député du MPLA, "un parti dont les options partisanes sont la destruction et le complot, il est évident qu'il n'ait pas vocation à exercer le pouvoir".

L'homme politique a accusé l'UNITA de recourir à toutes sortes d'expédients, y compris calomnier le pays à l'étranger, auprès des institutions internationales, dans une vaine tentative de ternir l'image de l'Angola, de son président et de son exécutif, de nuire à sa projection, pour qui cette attitude "configure bien le loup déguisé en brebis".

Il a ajouté que la manière dont certains préfèrent, de manière outrageante, détruire ce qui a été construit avec beaucoup de sacrifices, "dénote de l'irresponsabilité, de l'immaturité et de l'insouciance, qui ne peuvent être générées que par des jugements façonnés par une avidité et une anxiété extrêmes pour le moment" qui n'est pas arrivé".

L'emploi des jeunes

Selon l'homme politique, le MPLA continuera à défendre, avec l'exécutif, la création de nouvelles opportunités d'emploi et d'affaires pour les jeunes, le droit à l'éducation et à l'enseignement, à la culture, aux loisirs et au sport, contribuant à leur stabilité ainsi qu'à la cristallisation de leur volonté et de leur joie de vivre.

Il a appelé cette partie de la population à ne pas "tomber entre les mains de ceux qui, avec de fausses promesses et des discours rusés, profitant des difficultés avec lesquelles ils vivent, les instrumentalisent pour atteindre leurs objectifs".

Le MPLA a élu l'approfondissement de la démocratie, le calendrier et l'institutionnalisation des Municipalités, le modèle de développement économique, sans préjudice des conceptions idéologiques de chaque citoyen ou parti politique, le modèle social, en particulier l'éducation et les services de santé dans une perspective de répartition territoriale et comme facteurs de cohésion nationale et de stabilisation sociale.

"Ce ne sont là que quelques exemples de sujets qui peuvent être discutés en tant que "grands thèmes nationaux" et qui peuvent aider, avec leurs conclusions, à enrichir le contenu de la Stratégie à long terme - Angola 2050", a déclaré Virgílio Fontes Pereira.

Dans l'entre-temps, dans sa déclaration politique, l'UNITA, par la voix du député Liberty Chiaka, a commencé par reconnaître la motivation de la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, pour un leadership équilibré et cordial et, par essence, promoteur du consensus dans l'année parlementaire qui se termine.

Il a ensuite tissé de sévères critiques à l'encontre des politiques gouvernementales, pour qui "l'Exécutif n'a pas su trouver une solution durable qui apporte la stabilité des taux d'intérêt, du taux de change et du taux d'inflation".

D'un ton assez dur, le chef du groupe parlementaire UNITA a une nouvelle fois insisté, devant l'hémicycle, sur le processus de destitution du président de la République, considérant une telle hypothèse « comme un acte de maturité politique et de courage patriotique ».

Le chef du groupe parlementaire UNITA a réclamé, à l'occasion, un audit du Système intégré de gestion financière (SIGFE), de la dette publique, de l'Administration générale des impôts (AGT) et du processus de vente de la Banque du commerce et de l'industrie (BCI).

D'autre part, le député Benedito Daniel, du groupe parlementaire conjoint PRS/FNLA, a salué la programmation de la discussion et du vote, en général, sur la proposition de modification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Selon lui, si, d'une part, la TVA est devenue le poste fiscal non pétrolier le plus expressif, d'autre part, elle a systématiquement subi des modifications "du fait qu'elle ne concilie pas les objectifs proposés de collecte des recettes avec la compensation des citoyens qui attendaient de lui des revenus accrus.

Il a souligné que l'une des grandes batailles de l'Exécutif concerne la restitution du pouvoir d'achat aux Angolais, en surmontant les déficits sociaux en termes d'accès aux biens et services publics.

Pour lui, c'est l'Exécutif qui doit assurer et garantir, par la tutelle, la régulation centrale indispensable aux échanges commerciaux fondés sur la concurrence par les prix.

La présidente du PHA, Florbela Malaquias, a souligné le pouvoir de leadership des femmes à l'Assemblée nationale, qui comprend actuellement 38,8 % de l'univers parlementaire, dont le leadership est également dirigé par une femme.