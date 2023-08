Angola: La distinction à la FMCA reconnaît Humpata pour la production et la transformation

Lubango (Angola) — Le prix "Meilleure participation à l'agro-industrie" remporté par Humpata, lors de la 4e édition de la Foire des Municipalités et des Villes d'Angola (FMCA) représente la reconnaissance de l'engagement local dans la production et la transformation, a estimé l'administratrice du district, Rita Miranda.

Réagissant ce mardi, à Lubango après la cérémonie de remise des prix qui a eu lieu le dimanche 13, l'administratrice a dit que c'était un dur travail d'équipe, puisque dès le premier jour à la FMCA, la municipalité a montré que non seulement elle produit, mais également elle transforme.

« Nous misons sur nos entrepreneurs qui transforment. C'est une satisfaction étendue au soutien commercial reçu, car la responsabilité grandit chaque jour, en ce moment le message demeure que nous devons travailler plus dur et ce prix nous donne la force de continuer », a-t-elle souligné.

Rita Miranda a indiqué qu'après la reconnaissance, Humpata ira maintenant vers les entreprises, les aidera dans la certification pour celles qui ne l'ont pas encore et sont des industries rudimentaires, le tout pour l'augmentation et l'amélioration de leurs niveaux de production.

Elle a affirme qu'il vaut la peine de parier sur ces industries et sur les producteurs, afin qu'ils soient prêts à pouvoir, avec le budget de l'administration, aider les petits et grands agriculteurs à pouvoir produire et envoyer leurs produits à ces industries.

Humpata a été en compétition avec les municipalités de Moçâmedes, Mucaba et Libolo, dans une édition qui a récompensé 11 catégories et avec Malanje remportant le Grand Prix FMCA/2023, la province qui a le mieux organisé et représenté les coutumes locales.

La FMCA, qui s'est déroulée du 10 au 13 du mois en cours, a compté sur 528 entreprises publiques et privées, 590 tonnes de marchandises diverses exposées et plus de 40 000 visiteurs.