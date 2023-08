Angola: Le prix de l'ISCED-Huíla à la FMCA renforce l'engagement envers la formation

Lubango (Angola) — Le président de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation (ISCED-Huíla), Helder Bahu, a estimé mardi, à Lubango, que la distinction de la catégorie de "Meilleure participation d'institution publique" à la Foire des municipalités et villes d'Angola, traduit plus d'engagement envers la formation.

Dans la catégorie, l'ISCED était en concurrence avec trois autres institutions, notamment l'Institut de développement local (FAZ), l'Institut national d'appui aux petites et moyennes entreprises (INAPEM) et le Fonds Actif de Capital de Risque Angolais (FACRA).

A la FMCA, l'ISCED a apporté son histoire produite au cours des 43 années écoulées depuis son institutionnalisation, en mettant l'accent sur son offre de formation au niveau du diplôme, des masters et du premier doctorat en éducation dans le sud du pays, lancé ce mois-ci.

En plus d'exposer les différents travaux de recherche scientifique menés par l'institution et qui ont servi de moyen de répondre à la résolution de certains problèmes brûlants qui affectent Huíla en particulier et le pays en général, comme Carta Escola et d'autres.

S'adressant à l'ANGOP, concernant la distinction, Helder Bahu, a déclaré qu'elle augmentait encore la responsabilité de l'institution en termes de formation des formateurs.

Il a souligné que le prix reflète également tout le travail accompli par l'institution, en mettant l'accent sur la commission qui a été infatigable pour organiser les expositions et interagir avec tous ceux qui ont visité le stand de l'ISCED-Huíla.

Il a indiqué que le secret de la victoire était la spontanéité à montrer réellement ce que l'institution a fait et fait au fil du temps et, d'une certaine manière, à réussir à démontrer à la société dans son ensemble ce qui est l'âme de l'ISCED en soi, depuis son offre de formation assez différenciée ces derniers temps.

La foire s'est déroulée du 10 au 13 du mois en cours, avec un chiffre d'affaires de 590 tonnes de produits divers exposés, ce qui lui a permis de récolter un milliard de kwanzas, avec la participation de 528 entreprises publiques et privées et a reçu plus de 40 mille visiteurs.

L'ISCED-Huíla descend du pôle de diplômes de l'Université Agostinho Neto (UAN) de Lubango, créé par décret nº 95/80 du Conseil des ministres du 30 août 1980, étant la plus ancienne expérience de ce type.

En 2008, l'ISCED-Lubango est affecté par la réforme de l'enseignement supérieur promue par le gouvernement angolais. C'était une procédure qui proposait la décentralisation des pôles de l'UAN, afin qu'ils puissent constituer de nouveaux instituts autonomes d'enseignement supérieur.

À partir d'une telle proposition, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Huíla devient totalement autonome, effectué par le décret-loi n° 7/09 du 12 mai 2009, approuvé par le Conseil des ministres.

Aujourd'hui, il compte 5 000 étudiants répartis dans 13 cours de premier cycle, en mettant l'accent sur l'intégration de l'enseignement de premier cycle dans l'éducation de la petite enfance et l'enseignement primaire, dont les cours sont dispensés par 100 enseignants et le travail administratif est assuré par 78 employés.