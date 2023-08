Afrique: Tournoi de pré-qualification olympique - Sénégal Nigeria (93-87) : les Lions s'offrent d'entrée les D-Tigers

Le Sénégal a réussi ses débuts au tournoi de pré-qualification olympique zone Afrique des JO de Paris 2024 en remportant le premier face à face qui l'a opposé ce lundi 14 août, au Nigéria, pays hôte de la compétition (93-87). Après ce premier et probant succès, les Lions terminent la phase de poule demain jeudi, par le duel qui s'annonce très rude face aux Aigles du Mali.

L'équipe du Sénégal a réussi son entame au tournoi de pré-qualification olympique zone Afrique en remportant le duel qui l'a opposé ce lundi à Lagos, à celle du Nigéria. Les hommes de Mamadou Guèye «Pa Bi» ont su répondre au défi physique imposé d'entrée pour contenir une euphorique adversaire nigérian. Pris aux collets lors du premier quart temps avec une avance de 11 points (20-11, 7e), les coéquipiers de Cheikh Mbodji et Ousmane Ndiaye ne vont pas tarder à desserrer l'étau. Ils font rapidement la jonction (22-22. 9e) avant de boucler le premier quart-temps avec un retard d'un point (26-25).

Dans le deuxième quart-temps, la bande à Youssou Ndoye (meilleur marqueur avec 15 points) trouve la bonne carburation et répond du tic au tac à l'assaut des Nigérians. Les Lions se reposent sur une défense agressive et une bonne tenue sur les rebonds défensifs pour limiter les D-Tigers sur les tirs. Au coude à coude (31-31, 3e), les Sénégalais parviendront à se détacher (37-31. 6e) avant de remporter le deuxième quart-temps sur une courte tête (46-44).

De retour sur le parquet, la rencontre reprend sur un rythme plus équilibré. Le mano-à-mano poursuit au tableau d'affichage. Très tranchant dans le jeu de pénétration et le jeu extérieur, le tonitruant meneur Ireogbu hisse un peu plus son équipe. Laxistes en défense, Ousmane Ndiaye et ses coéquipiers retombent dans les travers et ouvrent des brèches aux tireurs nigérians. Les D-Tigers en profitent pour recoller au score (59-59, 6e) et même de reprendre un court-avantage (68-67).

Bousculé, le Sénégal attaque le dernier et décisif quart-temps, en force. Les coéquipiers de Brancou Badjo (14 points) ne tardent pas à muscler leur défense et de hausser le ton. A l'aide de rapides séquences dans le jeu offensive, ils empilent les panier et portent l'écart à 12 points (87-75, 8e). Une avance assez confortable que les Lions vont pourtant dilapider suite à une succession d'erreurs sur le repli défensif et un manque de contestation sur les nombreux tirs (88-80, 8e). Malgré ce passage à vide, les Lions ne lâcheront rien. Lamine Samb et l'équipe du Sénégal font le job et négocient au mieux les toutes dernières possessions pour enterrer définitivement les chances des D-Tigers de revenir au score dans les ultimes secondes de jeu.

Au finish, une courte mais précieuse victoire qui permet au Sénégal d'entrevoir les demi-finales. Le Sénégal tenter de parachever la phase de poule par le duel qui l'opposera demain, jeudi à l'équipe du Mali.