Sénégal: Le concours 'Miss Sénégal nouvelle vision' lancé d'ici à septembre (Présidente comité d'organisation)

Dakar — Le concours de beauté "Miss Sénégal nouvelle vision" sera lancé d'ici à septembre à Kaffrine, a annoncé à l'APS la présidente de son comité d'organisation, Aminata Badiane.

"Le Lancement officiel est prévu d'ici au mois de septembre, on n'a pas la date exacte parce qu'on attend le ministre de la Culture et du Patrimoine historique Aliou Sow qui doit nous donner la date exacte. Cela ne va pas tarder, il va bientôt annoncer la date", a-t-elle déclaré dans un entretien téléphonique.

La présidente du comité d'organisation, rentrée récemment des Jeux de la Francophonie organisée à Kinshasa en République démocratique Congo, informe que "Miss Sénégal nouvelle vision" sera co-organisée avec le ministère de la Culture et de la Communication.

"Le ministre de la Culture a institutionnalisé l'évènement. +Miss Sénégal nouvelle vision+, ce sera une co-organisation entre le comité et le ministère de la Culture. Nous allons organiser cela ensemble. Nous avons choisi Kaffrine où se fera le lancement officiel. Tout dépend de l'agenda du ministre. Il va bientôt nous annoncer la date. On est en collaboration maintenant », fait valoir la présidente.

Elle a expliqué qu'elle était venue à Kinshasa dans le but de »faire la promotion culturelle du pays et de vendre sa destination ».

"Le ministère de la Culture et du Patrimoine historique nous avait donné cette opportunité de pouvoir partir avec la délégation pour représenter le Sénégal. Nous, en tant que comité d'organisation de Miss Sénégal, notre mission était de faire la promotion culturelle, vendre la destination de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous étions en RDC », dit-elle

L'édition 2023 de »Miss Sénégal nouvelle vision », qui va "célébrer la beauté de la femme sénégalaise", sera organisée en partenariat avec les ministères de la Jeunesse, de la Femme et du Tourisme.

Elle a pour thème »Culture et patrimoine historique vecteur de paix et levier de développement socio-économique », a précisé Mme Badiane.

Le comité d'organisation de Miss Sénégal revient sur le devant de la scène deux ans après le scandale qui l'a éclaboussé à la suite d'une affaire de viol suivi de grossesse.

Les faits remontent à 2020. La gagnante de cette édition-là avait déclaré avoir été victime de violences sexuelles. Elle avait ajouté qu'elle s'était retrouvée enceinte à la suite de cette agression lors d'un voyage organisé par le comité, mettant en cause le rôle joué dans cette affaire par la présidente du comité d'organisation Aminata Badiane.

Lors d'une conférence de presse, Mme Badiane avait balayé ces allégations d'un revers de la main. "Si on te viole, c'est que tu l'as bien cherché", avait-elle rétorqué à son accusatrice. Une sortie dénoncée par les organisations féminines qui l'avaient accusée de faire "l'apologie du viol". L'affaire avait été classée sans suite par la justice.

"A cause des polémiques, nous avions fait un break de 1 an et demi ou 2 ans, et là nous comptons reprendre nos activités. Le ministère de la Culture va donner à cet événement un contenu exceptionnel et les castings vont bientôt démarrer », a indiqué Mme Badiane, à la tête du comité d'organisation de Miss Sénégal depuis six ans.

Elle a promis des innovations sur l'international pour attirer les jeunes de la diaspora et des touristes au Sénégal, à travers le concours de beauté, comme l'année dernière à Porto Rico, aux Etats-Unis.

Aminata Badiane est ambassadrice d »'African tourisme board » et présidente directrice générale du groupe Service événementiel communication Badiane (SECOBA). Cette ex miss et mannequin a reçu environ 30 trophées dans le monde, depuis le début de sa carrière en 2008, en Italie.