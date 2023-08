Madagascar: Bar'Haingo - Soirée enflammée avec Lion Hill

À quelques semaines de la rentrée, les soirées festives sont très demandées un peu partout. Toujours dans l'ambiance vacances, les villes des côtes ne sont pas les seules à être les terrains de prédilection des artistes.

Outre la capitale, la ville d'Eau est également une destination phare des vacanciers et Antsirabe n'est pas le berceau de la musique variété pour rien. Si bon nombre de chanteurs en vogue du moment sont sur les scènes des grands festivals, d'autres sont sur les routes pour leur tournée nationale. Évidemment, Antsirabe est un passage obligé pour tout artiste qui se respecte.

Lion Hill n'a plus rien à prouver quant à son succès, le jeune homme retrouvera les habitués du Bar'Haingo le samedi 19 août. Il sera de retour à Antsirabe et propose un voyage aux rythmes de la plage et des cocotiers, avec sa musique rnb, afro-pop à l'énergie contagieuse. Avec ses titres incontournables comme « Coco », « Ambila », « Money », « Tia vola », « Ninao », « Donia », « Ampy anahy » mais aussi les nouveautés de 2023 tels que « Nahay ano », « Mila olo », « Aza miala »...

Il y a cinq jours, il vient de sortir « Angala fitia », qui est déjà sur les lèvres de ses inconditionnels. Toujours l'amour comme thème phare, Lion Hill ajoute à son répertoire une énième chanson de déclaration d'amour. S'il garde la simplicité de ses débuts, Lion Hill livre un clip de qualité. L'un de ses points forts, sur un air plus léger et un refrain facile à retenir. Le combo gagnant qui marche à tous les coups. Sans changer une formule qui gagne, il vise juste et capte l'attention de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Pour ainsi dire, les noctambules d'Antsirabe auront donc l'occasion de découvrir la première d' « Angala fitia » en live, en fin de semaine. Soyez aux aguets !