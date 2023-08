Madagascar: Spectacle - « 21 Constat » de Val, présenté au Cgm

Andrianavalona Razafindraibe, ou Val pour la scène, a beaucoup pris de ses 21 ans pour sortir son album « 21 Constat », qui sera montré samedi à 15h30, au Cgm Analakely.

Opus consciencieux, sa vision s'articule autour de cette jeunesse désabusée, prise sous le poids de la pauvreté laissée par des générations successives, trop centrées sur elles-mêmes et promptes à la juger. Cette jeunesse dont fait partie cette étudiante en économie à l'université d'Antananarivo est une des représentantes. « Je ne blâme pas les aînés, mais j'espère que ce sera avec notre génération que se fera le réveil« , concède-t-elle.

De ses chansons sur « 21 Constat« , elle raconte sa vie d'orpheline de père sur « Ilay zanak'ondry« . La figure paternelle absente, une mère sur les deux fronts et s'en sortir coûte que coûte. Ou encore sur une jeunesse déjà submergée par les responsabilités sur « Génération fanenjika ». Et elle continue en disant à ses pairs, « il faut savoir prendre du recul, tu n'as qu'une seule vie« , à travers « Oxy », diminutif d'oxygène. Dès lors, se cristallise le difficile chemin entre le rêve et sa réalisation. La particularité de Val est qu'elle s'amuse autant dans le rock, membre du groupe Grey, que dans le rap, son album en est imprégné. Pour ce spectacle de samedi, elle joue les mystérieuses.

« Je n'ai pas plus d'affinités avec le rock ou le rap. Mais ça dépend si c'est mieux de chanter un tel thème en rap ou en rock« , annonce Andrianavalona Razafindraibe. Le spectacle sur la scène du Cgm se divise en deux, une première partie pluridisciplinaire. Avec plusieurs disciplines représentées par la danse contemporaine, la vidéo, le rap, la musique... par Kimmy Randria, JT de Grey, Elia Rakotondrahaja, avec la participation du collectif Talinjoo off. Une seconde partie où ce sera un concert intégral, avec Fanou 99 et d'autres comme invités.