Madagascar: Electricité - Retour en force du délestage

Malgré l'annonce de la fin des délestages économiques par le ministre de l'Energie, les habitants de la Capitale et ses périphériques font toujours face à des coupures répétées d'électricité. Une coupure qui dure en moyenne trois heures dans la journée.

Quelques jours seulement après l'annonce faite par Solo Andriamanampisoa, ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, annonçant la fin du délestage, les coupures de courant s'intensifient dans la Capitale. Dimanche dernier, plusieurs quartiers et plus particulièrement l'Ouest et le Sud de la capitale ont été privés d'électricité pendant 10 heures de temps en raison des travaux menés par la compagnie malgache d'eau et d'électricité.

Hier, grande fut la surprise de tous lorsque la page Facebook « Jirama Actus » a encore annoncé une coupure d'électricité dans ces mêmes localités de 13h à 17h en raison de la poursuite des travaux menés dimanche dernier. Cette coupure d'électricité qui n'a été publiée qu'à 13h50 a bien entendu chambouler l'emploi du temps des usagers et a perturbé les activités des travailleurs dont les activités dépendent largement de l'électricité.

« C'est un jour férié et nos clientes profitent de cette occasion pour une mise en beauté. A cause de la coupure d'électricité, je n'ai pu faire que la moitié du travail, obligeant ainsi ma cliente à rentrer avec des cheveux à moitié lissés et à moitié mouillés. Certaines sont rentrées bredouilles », témoigne une coiffeuse à Ambatolampy Antehiroka.

%

Planning

Le délestage devient un réel problème social engendrant la grogne des usagers. Nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à faire la distinction entre le délestage économique et le délestage technique annoncé par le ministre de l'Energie. Quel que soit le jeu de mots ou le motif avancé par le ministre, les usagers sont à bout et ne manquent pas de le faire savoir sur les réseaux sociaux. Des foyers, bureaux et commerces sont pris au dépourvu à cause du retard de la publication des annonces annonçant la coupure d'électricité engendrant des pertes incommensurables pour l'économie.