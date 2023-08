Ile Maurice: Pénurie de médicaments - La plaie s'infecte

● Un fonctionnaire travaillant dans un centre de santé public : «C'est la première fois de ma carrière que je rencontre cette situation»

Une liste des médicaments en pénurie circule, depuis le 8 août, auprès des médecins des ministères de la Santé et de la Sécurité sociale. Les hôpitaux et les dispensaires sont dans le rouge... Et les patients en paient le prix.

Hôpital du Nord. Une femme médecin vient tout juste de diagnostiquer qu'une adolescente souffre de démangeaisons causées par des bactéries sous la peau. Elle appelle la pharmacie pour savoir quels sont les médicaments disponibles avant de rédiger sa prescription. À côté, dans une autre pièce, l'un de ses collègues rédige une ordonnance pour que le malade puisse obtenir des médicaments dans une pharmacie privée. «Essayez de voir si vous obtiendrez ces médicaments dans une pharmacie. Ici, nous n'en avons pas», conseille-t-il.

Le manque de médicaments se fait ressentir dans les hôpitaux publics et les dispensaires depuis quelque temps. Les médecins du ministère de la Santé et ceux de la Sécurité sociale sont en possession d'une liste des médicaments indisponibles dans les pharmacies publiques.

Cette liste circule parmi ces professionnels de la santé depuis le 8 août. Parmi ces médicaments, on compte de nombreux antibiotiques, un laxatif, des antispasmodiques, des médicaments pour la dépression et un vasodilatateur. Selon un médecin du ministère de la Santé, il y a également une pénurie de médicaments contre le cholestérol et l'hypertension. Un autre médicament pour traiter l'épilepsie est également introuvable dans certains hôpitaux.

%

Un fonctionnaire, travaillant dans la pharmacie d'un centre de santé public, n'avait jamais vu ça... «C'est la toute première fois de ma carrière que je rencontre cette situation. Je ne comprends pas», avoue-t-il. De leur côté, des blouses blanches ont du mal à expliquer à leurs patients pourquoi certains médicaments ne sont pas disponibles.

Le Dr Vinesh Sewsurn, président de la Mauritius Health Officers Association, affirme que depuis un moment, les patients reviennent avec leurs prescriptions sans avoir pu obtenir les médicaments. «Ils nous demandent de changer les médicaments, mais il est difficile d'en substituer certains pour des maladies spécifiques. Il est compliqué de leur expliquer cette pénurie et pourquoi nous ne pouvons pas leur proposer d'alternative. Certains sont en colère alors que nous n'y pouvons rien», déplore le médecin.

Dans les dispensaires, la situation est encore plus compliquée et les médicaments sont encore plus rares, apprend-on. De plus, il y a des patients qui prennent le bus pour se rendre aux pharmacies des hôpitaux quand ils ne trouvent pas de médicaments dans les dispensaires, mais une fois sur place, ils n'en trouvent pas ou ils n'ont des pilules que pour quinze jours alors que les prescriptions sont pour un mois.

Le député du Parti travailliste, Ehsan Juman, avait récemment évoqué le problème lors d'une conférence de presse. Selon lui, à hier, rien n'avait changé. «C'est aberrant. Des patients reçoivent des soins à l'hôpital, mais une fois à la pharmacie, ils n'ont pas de médicaments. Des personnes diabétiques, cardiaques ainsi que des malades souffrant de cholestérol sont obligées d'acheter leurs médicaments dans le privé, et c'est vraiment cher. La plupart de ces personnes sont des retraités. Le gouvernement doit agir. Pourquoi la situation est-elle ainsi ? Les fonctionnaires de la santé ont-ils peur depuis que l'un d'entre eux a été utilisé comme bouc émissaire dans l'affaire du Molnupiravir ?»

Du côté du ministère de la Santé, on nous assure que les pharmacies des hôpitaux et des dispensaires ont été récemment approvisionnées. «L'Amoxicilline, l'Augmentin, le B-Complex et l'Atorvastatine, par exemple, sont de nouveau disponibles. La plupart des médicaments nécessaires pour traiter des maladies non transmissibles sont également disponibles», déclare une source du ministère. Elle ajoute qu'une autre cargaison de médicaments est attendue ce mois-ci. Un médecin du secteur privé confirme que ce sont principalement les antibiotiques qui étaient les plus touchés par cette pénurie. Cependant, il remarque qu'ils sont de nouveau progressivement disponibles depuis une semaine.

Toujours au ministère de la Santé, on déclare que le manque de médicaments touche également les pharmacies privées en raison d'une pénurie d'ingrédients pharmaceutiques à l'échelle internationale. Le ministère de tutelle affirme faire de son mieux pour approvisionner les hôpitaux et les dispensaires.