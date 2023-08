Madagascar: Vandalisme - Vol massif des lampadaires à Tsarasaotra

Après quelques jours de l'installation des lampes-cobras par la Jirama, une quarantaine ont été volées par des malfaiteurs. Des mesures de sécurisation ont été mises en place.

Réalité affligeante. Les personnes ne sont pas les seules victimes de l'insécurité dans la capitale. Elle touche aussi les biens communs. Des lampadaires qui viennent d'être accrochés ont été volés, le long de la rocade reliant Tsarasaotra à Ivato. «La société d'État, Jiro sy Rano Malagasy (Jirama) a chiffré à plus d'une centaine les lampes-cobra perdues sur cet axe», rapporte sa directrice de communication. Les lampes venaient d'être accrochées, ce vendredi, et un jour après, la route est redevenue comme avant, sans éclairage public.

Un jour après l'emplacement de ces lampes, la Jirama a déjà annoncé près de quarante poteaux sans lampes. Désormais, ce chiffre a grimpé jusqu'à près d'une centaine. Ces travaux pour l'éclairage public étaient prévus pour la tenue des Jeux des Îles de l'océan Indien (JIOI) pour éclairer les endroits où les participants vont passer.

La Jirama appelle les usagers et les riverains vivant le long de ces routes à prendre leurs responsabilités pour préserver les biens communs. « Si vous voyez des cas de vols de ces lampes, veuillez appeler directement la Jirama », poursuit la responsable. Les voleurs s'activent sur le côté de Tsarasaotra et Mahazoarivo ainsi que dans les endroits peu fréquentés. La Jirama ne reste pas les bras croisés. Elle compte prendre des mesures. « Des identifications spéciales seront placées sur les nouvelles lampes accrochées. Et la fixation est renforcée », selon toujours la responsable.

%

Éclairage

Les JIOI sont dans neuf jours. Toutes les activités battent leur plein, y compris l'illumination et l'éclairage de la ville. Toutes les rues seront dotées de ces lampes et les travaux d'éclairage public se poursuivent. Dernièrement, les quartiers d'Ankorondrano et d'Andohatapenaka ont reçu leur part. La Cité universitaire Vontovorona a déjà aussi été décorée.

Dans le cadre des JIOI, les participants aux Jeux logeront à cet endroit. La voie sera facile d'accès pour les participants autant le jour que la nuit. Ces lampes entrent dans le cadre du projet « Hazavao ny elankelantrano » et aussi l'événement « Fanazavana ny lalana ». Tous les autres tronçons de route sont encore en attente de décorations. La Jirama a déjà distribué des milliers de lampes-cobras dans toute la capitale.

Des fokontany, comme Andohalo et Ambohimangakely ainsi que des zones rouges ont bénéficié de ces lampes pour le cas de la capitale. L'objectif global de cette société d'État est de renforcer la sécurité au niveau de chaque coin de rue de la capitale. Ce projet s'est étendu jusqu'en provinces, notamment à Toamasina et à Toliara, même pour des endroits éloignés de la ville.