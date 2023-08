Gabon: Ali Bongo dévoile son pacte social et républicain à Koula-Moutou

La campagne présidentielle se poursuit à travers les neuf provinces du Gabon. Le candidat Ali Bongo Ondimba était à Koula-Moutou, province de l'Ogooué-Lolo. Comme dans bien d'autres contrées, il n'a eu de cesse de dérouler sa vision pour le pays. Candidat à sa propre succession, il sollicite un troisième mandat à la tête de l'Etat.

Elles sont venues des quatre (4) départements de la province de L'Ogooué-Lolo. Les populations logovéens ont démontré leur adhésion au nouveau pacte républicain que vient de délivrer le candidat du Ali Bongo Ondimba du Parti démocratique gabonais (PDG) à l'élection présidentielle du 26 août 2023.

Après le bain de foule qui a mis les populations en effervescence, le candidat Ali Bongo Ondimba a mis en lumière son plan pour le Gabon. : "Je suis candidat pour poursuivre mon ma mission. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter mon projet, mon projet pour le Gabon de demain, pour vous, vos enfants et vos parents. Ce projet est un contrat, un pacte que je vous propose de conduire. C'est vous et moi" fait-il savoir.

Tout en présentant les nombreuses réalisations, le candidat "naturel du PDG" a détaillé plusieurs propositions contenues dans son pacte social et républicain. "Ce pacte social et républicain vise à refonder le modèle social et économique de notre pays ...pacte de solidarité envers les personnes les plus vulnérables, les jeunes, les retraités et les personnes victimes des accidents de la vie, un pacte social et républicain qui donnera accès à la santé pour tous" lance t-il à cette foule venue l'écouter.

%

Les populations venues nombreuses pour écouter le candidat de la majorité se disent satisfaites du message d'Ali Bongo Ondimba :"On va le voter, mais il faut que notre candidat nous rassure qu'il va réaliser ses promesses pour qu'on continue à lui faire confiance" s'exclame Chantal Nganga riveraine. Et pour Benoît Mbanda, c'est un honneur pour L'Ogooué- Lolo d'accueillir le candidat du parti. "Ali Bongo a bouclé son périple dans la province où est né le Parti Démocratique Gabonais. C'est un geste symbolique/et avec un message plein de symboles il sera voté et est déjà élu dans la 7e province du Gabon" rassure t-il.

Les hauts cardes du parti au pouvoir de la province étaient là, en rang serré. Blaise Louembé, Directeur de campagne pour le compte du 1er arrondissement de la commune de Koula-Moutou, se satisfait de l'engouement et l'accueil réservés au candidat Ali Bongo Ondimba. "L'Ogooué-lolo a fait une démonstration ce mardi 15 août 2023 à l'occasion de l'arrivée du DCP Ali Bongo Ondimba là où le cordon ombilical du PDG est enterré aux bords de la Bouenguidi " affirme Blaise Louembé .

Du reste rappelons que la campagne présidentielle étant lancée, les populations n'auront plus qu'à se rendre dans les urnes au matin du 26 août prochain. Elles auront à choisir celui qui devra désormais conduire le pays dans les cinq prochaines années et prendre des décisions importantes pour elles.