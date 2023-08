Congo-Kinshasa: La Grande-Bretagne réaffirme son soutien aux initiatives de paix à l'Est de la RDC

A la recherche inlassable du retour de la paix à l'Est de la République Démocratique du Congo, tel que souhaité le Premier citoyen de la République, le Vice-Premier ministre et ministre en charge de la Défense Nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a échangé le lundi 14 août

2023, dans son cabinet de travail, avec l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en poste à Kinshasa, Alyson King.

Au menu de leurs entretiens, on a noté les initiatives diplomatiques en vue d'une solution efficace à la crise sécuritaire dont sont victimes les populations de la partie orientale de la République Démocratique du Congo.

«J'ai eu une discussion très ouverte avec le Vice-Premier ministre Jean-Pierre Bemba sur les défis sécuritaires pour la RDC et comment la Grande-Bretagne peut aider à préserver la paix et la stabilité, et comment est ce qu'on peut avoir le retour de la paix, surtout dans l'Est du pays», a déclaré Alyson King.

Et d'ajouter : « On soutient tout à fait la Monusco et la présence des Nations-Unies dans ce pays mais aussi, on soutient les initiatives et les processus africains et régionaux pour la paix, le processus de Nairobi, et on est ouvert à voir d'autres possibilités. On travaille aussi avec les autres pays, les autres organisations internationales pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des avancées vers la paix et la stabilité».

En substance, elle a conclu : «Je crois que la situation est très sensible, couramment, et c'est pour ça que nous voulons continuer à dialoguer avec les parties prenantes... la diplomatie est essentielle, et on connait le coût des conflits, j'ai vu avec mes yeux, même la situation catastrophique des personnes déplacées, dans les efforts au maximum pour éviter le conflit et pour le résoudre à travers les solutions politiques et durables».

Il y a lieu de souligner que le gouvernement de la République fait du retour de la paix dans sa partie Est, devenu le ventre mou de la sous-région, son cheval de bataille.