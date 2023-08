Congo-Kinshasa: IXes Jeux de la Francophonie - Le chef de l'État reçoit les athlètes congolais médaillés

Après leur participation aux IXes Jeux de la Francophonie, les athlètes congolais ont été reçus, le15 août, autour d'un dîner par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Avec une participation de trois cent soixante et un athlètes et quarante artistes alignés, la République démocratique du Congo (RDC) a récolté trente-neuf médailles dont cinq en or, onze en argent et vingt-trois en bronze et s'est hissée à la neuvième place au classement général. Ce qui constitue une première pour le pays. À travers cette réception dînatoire de ces sportifs et artistes, le chef de l'Etat a voulu les remercier et les féliciter pour l'honneur fait au pays avec une moisson abondante en dépit d'une préparation non efficiente. "Vous avez fait la fierté du pays et vous nous donnez raison d'avoir construit les nouvelles infrastructures sportives ", leur a-t-il dit.

Au sujet des infrastructures sportives nouvellement construites, le président de la République a annoncé qu'elles serviront désormais des lieux de stage et préparation des athlètes aux frais de l'État congolais. Pour promouvoir le sport congolais et mieux préparer les compétitions internationales, le président Félix Tshisekedi a fait part de son souhait d'organiser chaque année à Kinshasa des "Jeux de la RDC." Il a instruit le Premier ministre afin de débloquer des primes de mérite pour les médaillés et des primes de participation en faveur de tous les compétiteurs congolais alignés. Dans son mot introductif, le ministre des sports et loisirs a remercié le président de la République pour sa détermination et son implication personnelle dans l'organisation des IXes Jeux de la Francophonie. "Avec les nouvelles infrastructures répondant aux standards internationaux , la RDC peut organiser n'importe quelle compétition internationale ", a fait savoir le ministre François Kabulo.