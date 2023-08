Congo-Brazzaville: Formation en apiculture professionnelle - Les étudiants finalistes reçoivent des diplômes

La première session de formation en apiculture professionnelle, organisée du 30 juin au 30 juillet au lycée technique industriel 1er Mai de Brazzaville, a congratulé une dizaine d'étudiants.

Les apprenants ont récemment reçu des certificats d'aptitude professionnelle en apiculture des mains du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, du promoteur de la première école en apiculture professionnelle au Congo, le sénateur Juste Justin Goma Gabou, ainsi que d'autres personnalités. La formation professionnelle, qualifiée de haut niveau, a été assurée par des experts du Centre de formation en apiculture professionnelle (CFAP-YA-DIYI) sur la thématique « L'apiculture en sept étapes essentielles ».

Les apprenants ont suivi pendant un mois des enseignements théoriques partant des généralités sur l'élevage des abeilles mellifères, des outils et équipements apicoles. Ils ont aussi été formés sur les sept grandes étapes apicoles et leurs différentes tâches pratiques. Les étudiants ont, par ailleurs, passé des heures sur le terrain de la pratique apicole dans le district d'Ignié, plus précisément dans le village la « Ferme » et ont eu des évaluations écrites.

Ils ont à la fin de la formation traduit leur gratitude à l'endroit des formateurs venus de Pointe-Noire pour mettre à leur disposition un métier clé en main permettant aux uns et aux autres de se prendre en charge, de créer une source de revenu transmissible et des emplois en milieu juvénile. Prenant l'engagement de traduire dans les faits la formation reçue, la première promotion s'est dit désormais capable de protéger l'abeille dans son environnement végétal. Ils se sont ensuite félicités de la vision protectrice de l'environnement du promoteur de faire de l'élevage de l'abeille mellifère une réalité palpable. Le but étant de faire bénéficier à la jeunesse un métier à part entière pour la sortir de la précarité et du chômage endémique pour le grand bien des équilibres économiques du pays.

Remerciant le gouvernement pour avoir mis à leur disposition des structures fiables d'apprentissage, les bénéficiaires ont appelé à la conscience collective des citoyens congolais de tout bord. « Vous ne regretterez jamais des avantages multiformes que nous offre l'apiculture, comme une opportunité créatrice d'emplois, pour le bien-être de nos familles, de notre société et enfin de l'économie de notre pays. Nous, étudiants de la première promotion en apiculture professionnelle, avons fait un choix judicieux de portée mondiale, celui de la préservation de l'environnement, du développement durable », ont-ils conclu.

Juste Justin Goma Gabou a, de son côté, exhorté les bénéficiaires à exercer avec fermeté, volonté et amour cette activité qui leur rendra autonome. Selon lui, la présence du ministre de l'Enseignement technique et professionnel à la cérémonie de remise des certificats d'aptitude professionnelle en apiculture est un signe d'encouragement pour appuyer un secteur prometteur de l'économie nationale mais méconnu des pouvoirs publics. « Vous nous avez ouvert les portes de vos établissements pour former les futurs apiculteurs. Mon rêve est de voir plusieurs apiculteurs formés dans les collèges et lycées techniques et ailleurs exerçant leurs activités avec amour et passion pour des résultats tangibles », a souhaité le promoteur du projet.

Le ministre Maguessa a, pour sa part, salué l'initiative et assuré le CFAP-YA-DIYI et les étudiants finalistes du soutien du gouvernement. Il a exhorté ces derniers à capitaliser sur les acquis de cette formation afin d'intéresser d'autres Congolais à la fabrication professionnelle du miel tout en protégeant l'environnement et en contribuant à la diversification économique.