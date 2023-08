Congo-Brazzaville: Session criminelle - Le capitaine « Morgan » et l'adjudant-chef « Alino » devant la barre

Le procès du capitaine de police Romuald Manounou « Morgan » s'ouvre ce 19 août devant la Cour criminelle de Brazzaville, alors que celui de l'adjudant-chef Alain Kanga alias Alino, de l'adjudant Severin Brice Eyaba alias Patou Casis, et autres interviendra le 26 août prochain. Les deux affaires sont inscrites à l'ordre du jour de la session criminelle ouverte le 7 août dernier.

Ecroué à la Maison d'arrêt, depuis le 9 septembre 2022, par le 11e cabinet d'instruction près le tribunal de Grande instance de Brazzaville, l'ancien commandant du Groupe de répression du banditisme, le capitaine Romuald Manounou dit Morgan, va devoir répondre des charges qui pèsent sur lui. Il est, en effet, poursuivi par le ministère public ainsi que Jodel Podal Ontsou et autres pour association des malfaiteurs et abus de pouvoir.

Cité dans les vidéos circulant sur les réseaux sociaux dans le cadre de l'enquête lancée par la police suite au braquage sanglant de "Mère Alice", le capitaine Morgan avait été suspendu de ses fonctions le 25 août 2022. Entendu par la commission d'enquête, il avait été innocenté le 1er septembre de la même année, avant d'être inculpé par la justice après la nouvelle interpellation de la Centrale d'intelligence et de documentation, ex-Direction générale de la surveillance du territoire. Sur les quatre griefs qui pesaient sur lui, deux semblent être abandonnés si l'on tient compte de la liste affichée au tableau de la salle d'audience de la Cour d'appel de Brazzaville, notamment ceux de l'arrestation arbitraire et de l'extorsion de fonds.

Face aux juges le 26 août, l'adjudant-chef Mesmin Alain Kanga, Romaric Gracia Akouba Bassoba et autres vont répondre pour association des malfaiteurs, vol qualifié, complicité de coups et blessures volontaires, détention illégale d'armes et munitions de guerre. Cela en rapport avec le braquage perpétré dans la nuit du 8 au 9 août 2022, au n°79 de la rue Djoué, à Moungali, quatrième arrondissement de Brazzaville. Connu sous l'affaire « Mère Alice », ce braquage avait alimenté les débats dans presque tous les milieux jusqu'à remettre en cause le travail de certains agents de la force publique. Au total, huit individus avaient été interpellés en qualité de co-auteurs et complices, notamment Junior Prince Mangalala, l'adjudant-chef de police Alain Kanga, l'adjudant de police Severin Brice Eyaba alias Patou Casis, Romaric Bassoba Akouba, Didier Ekondi, Mistral Konga Ibombo, Didier Ehoudé, et Jordan Judes Mbemba. Ils sont poursuivis par le ministère public et Alice Michelle Ogode, épouse Soutelle, Nina Carine Ganaëlle Sayite et Stecia Audenarde Mpoutou Miabekouamio.