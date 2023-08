Afrique: Championnats d'Afrique de karaté - Le Congo absent pour la deuxième fois consécutive

Les trente-deux athlètes sélectionnés ne prendront plus part aux Championnats d'Afrique seniors, juniors et cadets de karaté prévus du 14 au 20 août à Casablanca, au Maroc. Les Diables rouges, qui devraient quitter le pays le 13 août, trainent encore à Brazzaville par manque de moyens financiers.

La situation dans laquelle se trouvent les karatékas congolais commence à prendre l'allure d'un feuilleton. Les athlètes se préparent mais ne savent pas s'ils vont participer à la compétition pour laquelle ils étaient invités à affûter leurs armes.

Le forfait pour la deuxième saison consécutive des Diables rouges aux championnats d'Afrique de karaté est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le doute s'installe et l'avenir de la discipline prend un sacré coup. « Le ministère nous a dit qu'il n'y a pas d'argent alors qu'on nous avait accordé jusqu'à jeudi pour arriver au Maroc et participer à la compétition d'autant plus que les autres jours étaient réservés aux stages. Ce n'est pas grave si nous manquons les examens, parce que les licences de nos entraîneurs sont encore valables. Mais je ne sais pas ce qu'on doit faire avec les enfants. Est- ce qu'ils seront prêts à répondre à notre convocation la saison prochaine ? Cette manière de faire risquerait de briser leur carrière », a expliqué Me Fiston Moussa Trebissé, directeur technique national par intérim et entraîneur national sélectionneur.

Le karaté congolais est l'une des rares disciplines qui a toujours ramené les médailles au pays. Lors de leur dernière participation aux championnats d'Afrique en 2021 en Egypte, les Congolais avaient glané une médaille d'argent et quatre médailles de bronze. La saison dernière, ils n'ont pas pu se rendre à Durban, en Afrique du sud, à cause des problèmes de trésorerie.

Ce forfait des trente-deux Diables rouges seniors, juniors et cadets dans les deux versions qui se confirme n'aide pas au niveau de la performance. La sonnette d'alarme étant tirée, il va falloir trouver les solutions pour que le sport congolais se développe et que les athlètes soient performants. En rappel, le Maroc accueille à la fois la 22e édition des championnats d'Afrique seniors, la 14e édition des championnats juniors et la 6e édition des championnats des cadets.